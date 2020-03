Ve chvíli, kdy Česko ochromila vládní nařízení proti šíření koronaviru, pustili se někteří podnikatelé do pomoci těm, kterým současná situace komplikuje život. Díky dobrovolníkům už vznikla nová informační linka, řidiči doručují nákupy a e-shopy pomáhají zavřeným kamenným obchodům.

Nově zformované sdružení IT dobrovolníků nazvané Data proti Covid vytvořilo pro ministerstvo zdravotnictví web s informacemi o nemoci Covid-19, kterou koronavirus způsobuje. V neděli navíc spustilo novou informační linku 1212 spravovanou ve spolupráci s ministerstvem průmyslu. Ulevit má přetíženému tísňovému číslu 112, což se zatím daří. Vytíženost "stodvanáctky" díky nové infolince klesla v neděli večer asi o 15 procent. Ve sdružení jsou lidé z technologických firem typu Seznam.cz, O2 nebo Alza.cz.

"Teď chystáme mobilní aplikaci pro hygieniky," uvedl Patrick Zandl z Prusa Research, který se podílí na koordinaci dobrovolníků. "Pomocí této aplikace by mělo být možné se souhlasem nakažených předat data z jejich mobilů hygienikům. Ti pak nebudou muset zdlouhavě obvolávat stovky lidí, s nimiž nemocní byli v kontaktu," upřesnil. Aplikace by měla být hotova zhruba do dvou dnů.

1212 infolinka Nové telefonní číslo k informování o koronaviru spustilo ministerstvo zdravotnictví spolu s iniciativou Data proti Covid v neděli. Slouží jako rozcestník, který lidi přepojuje na další tísňové linky.

Vedle ajťáků se zapojily i e-shopy a další internetové firmy. Například společnost Dáme jídlo, která k zákazníkům vozí jídlo z restaurací, nabízí své služby zavřeným provozovnám. I těm, které zatím její rozvoz nevyužívaly. "Jsme připraveni zapojit kurýry i do distribuce léků, hygienických balíčků nebo potravin," uvádí Filip Fingl, výkonný ředitel firmy Dáme jídlo.

Podobně reaguje i společnost Liftago, která propojuje taxislužby s pasažéry. Na rozdíl od Boltu či Uberu, jejichž provoz vláda v neděli zakázala, funguje i nadále a chce toho využít pro rozvoz potravin. Lidé se mohou přes její aplikaci spojit s taxikářem, nadiktovat, co chtějí nakoupit, a on jim nákup doručí domů. Cena se pak odečte z platební karty uložené v aplikaci.

E-shop Mall.cz zase hodlá pomoci zavřeným kamenným prodejnám. Slibuje, že bude jejich zboží prodávat na internetu a zajistí i dopravu zboží ke klientům. S Mall.cz zatím spolupracuje zhruba 500 kamenných obchodů, které přes něj začaly prodávat ještě před epidemií. Podobné partnerství už delší čas nabízí i největší internetový obchod v zemi, Alza.cz. Oba zmíněné e-shopy teď očekávají, že jim počet partnerských společností bude rychle přibývat.

Internetové obchody jsou podle Jana Vetyšky, šéfa e-shopové asociace APEK, na pomoc kamenným prodejcům připravené. Lidé ale musí počítat s tím, že jsou teď e-shopy hodně vytížené. Podobně jako před Vánoci, kdy tradičně čelí největšímu náporu poptávky za celý rok. "Není proto možné zaručit stejnou rychlost doručení, na jakou jsou zákazníci běžně zvyklí," upozorňuje Vetyška.

Podnikatelé ale neřeší jen to, jak prodávat nebo jak doručit zboží k lidem. Velkou část firem trápí náhlý výpadek příjmů. Třeba pražský magistrát proto včera slíbil, že během stavu nouze nebude od pronajímatelů obchodních prostor vlastněných městem vybírat sankce z prodlení. Vedení metropole navíc uvádí, že podnikatelům, kteří nebudou schopni nájemné platit, zavede splátkový kalendář.

Podobná opatření představila i Česká bankovní asociace zastupující většinu bank. Ty svým klientům z řad zaměstnanců či živnostníků ve vybraných případech umožní až tříměsíční odklad platby hypoték nebo spotřebitelských úvěrů.

Ulevit svým klientům chce také energetická společnost ČEZ. "Domácnostem, které se v důsledku epidemie koronaviru dostanou do těžkostí s placením, umožníme odklad plateb záloh až o tři měsíce," oznámil včera šéf polostátní firmy Daniel Beneš.

Mobilní operátoři pro změnu přicházejí s vylepšováním služeb, aby během karantény usnadnili komunikaci na dálku. O2 od včerejška v rámci svých tarifů domácnostem nabízí neomezená data zdarma, a to až do konce dubna. Za svou internetovou O2 TV si navíc bude po dobu 30 dnů účtovat jen symbolickou jednu korunu.

Obdobnou nabídku rozjíždí i konkurenční T-Mobile. Bezplatná neomezená data operátor od středy nabídne jak domácnostem, tak firemním zákazníkům i státním úřadům.

Zkusíme to jinak: Firmy vycházejí vstříc lidem i podnikatelům zasaženým přísnými podmínkami namířenými proti epidemii koronaviru. Foto: Archiv HN