Kde je stát a co dělá, proč nás nechrání? To je otázka, kterou si po liberální postso­cialistické jízdě devadesátých a raných dvoutisícových let začali klást mnozí lidé ve střední Evropě v letech finanční krize 2008 a 2009. S koronavirovou epidemií se ta otázka vrátila znovu a s podobnou silou. Jen se tentokrát netýká ochrany peněz, hypoték v eurech či švýcarských francích nebo zadlužení, ale něčeho ještě mnohem bližšího − zdraví.