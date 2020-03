Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) má nyní v Česku na starosti mimo jiné i posvěcení léku remdesivir, který může zabrat proti koronaviru. Jeho ředitelka Irena Storová však podle zjištění Aktuálně.cz v pátek odcestovala na dovolenou na Kubu. V den, kdy vláda zakázala Čechům s platností od neděle překračovat hranice, Storová nasedla do letadla do zámoří.

Informaci na dotazy redakce potvrdila mluvčí lékového ústavu Barbora Peterová. "Mohu potvrdit, že paní ředitelka je na dlouhodobě plánované dovolené. Podle zákona o státní službě je řízením Státního ústavu pro kontrolu léčiv vždy v době nepřítomnosti paní ředitelky pověřena ředitelka odboru kanceláře ředitele Marcela Škrabalová," uvedla Peterová.

Storová vyrazila na dovolenou v pátek, den po tom, co vláda vyhlásila nouzový stav. "Je nezbytné podotknout, že paní ředitelka vycestovala před vydáním krizového opatření vlády, které až na výjimky zakazuje občanům Česka vycestovat do zahraničí, a to do nerizikové oblasti," dodala Peterová. Tento zákaz s platností od půlnoci z neděle na pondělí zazněl v pátek odpoledne.

Dovolenou má ředitelka podle Peterové řádně schválenou státním tajemníkem ministerstva zdravotnictví. "Navzdory tomu a po zjištění aktuální situace v Česku se paní ředitelka rozhodla podniknout veškeré kroky k okamžitému návratu zpět. Momentálně je tedy na cestě," uvedla Peterová.

Dle ověřených zdrojů Aktuálně.cz původně Storová do komunistické země odcestovala na 14 dnů. I předčasný návrat ale může být komplikovaný. Na Kubu nejsou přímé lety z Česka a řada států přistupuje k omezení letecké dopravy. Storová možná navíc skončí ve čtrnáctidenní karanténě.

SÚKL je přitom klíčový orgán státu, který teď mimo jiné dává dobrozdání pro testování nového léku remdesivir. Česko ho chce nasadit u nejvážněji nemocných lidí. "V tuto chvíli je žádost na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, protože to není standardní lék," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula s tím, že jedná s výrobcem.

Aktuálně.cz Prymulu, který se stal v neděli zároveň šéfem Ústředního krizového štábu svolaného vládou, oslovilo s dotazy, zda o nepřítomnosti Storové ví a zda to může znamenat nějaké komplikace v boji s koronavirem. Dosud neodpověděl. O reakci žádá redakce i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), který Storovou ředitelkou v roce 2018 jmenoval.

Ministerstvo se za Storovou staví. "Paní ředitelka Storová má plnohodnotný zástup a její nepřítomnost absolutně nemá žádný vliv na chod lékového ústavu ani na zajištění léku v souvislosti s koronavirem, což plynule řeší odborníci SÚKL. Lékový ústav pracuje naplno a standardně plní své agendy," reagovala mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Podle ní ministerstvo Storové schválilo dovolenou 17. února 2020, "kdy byl velmi nízký předpoklad takto dramatického vývoje souvisejícího s rozšířením koronaviru v Česku".