Studie Gartneru uvádí, že do tří let až 40 procent systémů pro správu osobních údajů začne využívat umělou inteligenci. Bez jejího nasazení bude totiž pro firmy stále obtížnější zajistit plnění právních předpisů a dalších regulačních požadavků typu GDPR.

Normy obdobné GDPR, které mají definovat nakládání s osobními údaji s ohledem na moderní technologie, implementovalo nebo se chystá implementovat více než 60 států. Pro firmy zpracovávající osobní údaje znamená nutnost dodržovat takovou legislativu značnou administrativní zátěž; řada těchto procesů probíhá ručně, což je neefektivní, a navíc to může přinášet chyby. Průzkum Gartner Security and Risk Survey ukazuje, že dvěma třetinám organizací trvá řešení jednoho požadavku zákazníka/uživatele dva nebo více týdnů. Průměrné náklady na jednu žádost (tzv. SRR, subject rights request) dosahují až 1400 dolarů. Velké objemy těchto požadavků si vynutí nasazení umělé inteligence, protože bez automatizace firmy kromě legislativního postihu riskují i ztrátu důvěry zákazníků. Vedle umělé inteligence bude souvisejícím trendem v oblasti ochrany osobních údajů důraz na standardizované uživatelské rozhraní, kde budou jednotlivci moci formulovat své požadavky, kontrolovat a měnit nastavení ochrany svých údajů, aniž by bylo nutné např. posílat žádosti e-mailem. Stejně tak standardizované rozhraní umožní automatizaci na straně podniku bez toho, aby každý požadavek bylo třeba řešit jednotlivě.

Roční náklady na ochranu osobních údajů v souvislosti s dodržováním regulací se do roku 2022 podle Gartneru celosvětově zvýší na 8 miliard dolarů.

Článek byl publikován v komerční příloze ICT revue.