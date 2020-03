Do pozdních hodin včera vláda řešila, zda zavede karanténu pro celé Česko. Lidí nakažených koronavirem v zemi stále přibývá, včera odpoledne jich bylo 253, během jediného dne tedy o 40 víc. Vyhlásit karanténu pro celou zemi vládě umožňuje krizový zákon a mimo jiné by to znamenalo, že lidé budou mít s výjimkami zakázán volný pohyb po republice. Už od soboty je omezeno cestování do Německa a Rakouska, ode dneška mohou z Česka přes všechny hranice pouze cizinci a na některých místech pendleři za prací. Od čtvrtka platí v zemi také nouzový stav. Uzavřeny jsou některé obchody a všechny restaurace a bary.