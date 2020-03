◼ ČESKO

O2 nabídlo zákazníkům neomezená data zdarma

Mobilní operátoři začali kvůli současné krizi kolem šíření koronaviru upravovat své nabídky. Asi nejdále šla společnost O2, která se rozhodla nabídnout svým tarifním zákazníkům ode dneška do konce dubna neomezená data zdarma. Internetový provoz v Česku i volání v mobilních sítích se v posledních dnech kvůli koronaviru zvyšuje. Například ve čtvrtek byl podle údajů operátorů zhruba o pětinu vyšší, než je běžné.

◼ AUSTRÁLIE

Kdo přijede do Austrálie, musí do karantény

Všichni, kdo přijedou do Austrálie, budou muset na dva týdny do karantény. Toto opatření proti šíření nového typu koronaviru oznámil premiér Scott Morrison. Platit začalo dnes. Výletní lodě, které připlouvají z přístavů v cizině, nesmí po 30 dnů zakotvit u australských břehů. Australské úřady včera evidovaly 250 případů nákazy koronavirem, tři lidé infekci podlehli.

◼ USA/NĚMECKO

USA lákají německou firmu vyvíjející vakcínu

Washington láká pomocí peněz německou firmu CureVac, která vyvíjí vakcínu proti novému koronaviru, aby se přesunula do Spojených států nebo jim lék exkluzivně poskytla. Berlín se tomu snaží zabránit. Informaci přinesl nedělník Welt am Sonntag a potvrdila ji mluvčí německého ministerstva zdravotnictví. Že by k něčemu podobnému byla ochotná, včera farmaceutická firma z jihoněmeckého Tübingenu vyloučila.

◼ VATIKÁN

Velikonoční týden bude bez věřících na náměstí Sv. Petra

Liturgické obřady velikonočního týdne se letos kvůli epidemii koronaviru budou na vatikánském Svatopetrském náměstí konat bez věřících. "S ohledem na současnou mezinárodní zdravotní situaci se budou všechny liturgické obřady svatého týdne konat za fyzické nepřítomnosti věřících," oznámila Prefektura papežského domu. Úřad zároveň informoval, že do 12. dubna bude možné modlitby papeže Františka a jeho audience sledovat jenom na streamingové službě Vatikánu.

◼ NEPÁL

Nepál zakázal výstupy na Mount Everest

Nepál kvůli pandemii zakázal výstupy na Mount Everest ze své strany. Na Mount Everest ležící v Himálaji na hranicích čínské Tibetské autonomní oblasti a Nepálu se lze vydat buď severní, nebo jižní cestou. Vzhledem k tomu, že Čína také výstupy ze své strany zakázala, je nyní nejvyšší vrchol světa nepřístupný. Podle nepálského horolezeckého svazu je rozhodnutí vlády sice zodpovědné, pro ekonomiku země ale bude ničivé.

◼ EU

UEFA odložila evropské poháry

Evropská fotbalová unie odložila všechny zápasy evropských pohárů, které se měly hrát tento týden. O dalším osudu soutěží rozhodne na mimořádném zasedání v úterý, kde se bude projednávat i případné zrušení nebo odložení letního mistrovství Evropy. UEFA už minulý týden odložila některé osmifinálové duely Ligy mistrů. Nebude se hrát ani Premier League v Anglii.

Zatím to vidím padesát na padesát.

Miloš Vystrčil (ODS)

předseda Senátu k možnosti, že řádná schůze horní komory příští týden kvůli hrozbě koronaviru nebude. Pokud by schůze nebyla, předlohy, které by senátoři měli projednat, by koncem března automaticky putovaly k podpisu prezidentovi.

◼ ČESKO

Policie ruší preventivní dopravní kontroly

Policisté omezí takzvanou bagatelní činnost, při které přijdou do kontaktu s lidmi. Týká se to mimo jiné preventivních dopravních kontrol a upraveno je rovněž vnitřní fungování v úřadovnách a služebnách. Důvodem je ochrana policistů i obyvatel před možnou nákazou koronavirem. Z policejního sboru, čítajícího asi 40 tisíc příslušníků, jich bylo včera 263 v karanténě, uvedla mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.

◼ USA

Trump se koronavirem nenakazil, ukázal test

Lékař amerického prezidenta Donalda Trumpa Sean Conley uvedl, že test na koronavirus u šéfa Bílého domu má negativní výsledek. Trump se nechal otestovat v pátek poté, co se objevily spekulace, že se novým typem koronaviru nakazil brazilský prezident Jair Bolsonaro. S ním se Trump setkal minulý víkend na Floridě. V pátek ale Bolsonaro na Facebooku popřel, že měl pozitivní test na koronavirus.

◼ ČESKO

Pošta nabídla státu distribuci velkých zásilek

Česká pošta nabídla státu kvůli současné krizi kolem šíření koronaviru přepravu a následnou distribuci velkých zásilek zejména zdravotnického materiálu, trvanlivých potravin nebo čisticích prostředků pro nemocnice, záchranné služby a další strategická místa. Pokud stát nabídku využije, pošta omezí některé své komerční služby, uvedl generální ředitel České pošty Roman Knap.

◼ ČESKO

Soud osvobodil Hudečka v kauze Opencard

Soud v pátek zprostil obžaloby bývalého pražského primátora Tomáše Hudečka (dříve TOP 09) i ostatní tři obviněné v kauze karty Opencard. Verdikt, podle nějž nebylo počínání radních trestným činem, není pravomocný. Původní soudce, který obžalované (kromě Hudečka i radní pro informatiku Evu Vorlíčkovou a Josefa Noska a bývalého šéfa magistrátních informatiků Jana Tesku) dvakrát shledal vinnými, nyní čelí kárným žalobám kvůli zkreslení protokolů z hlavního líčení.

◼ ČESKO

Modlitbou k Palladiu za ochranu před virem

Bohoslužbou u Palladia země české ve Staré Boleslavi chce katolická církev vyprošovat české zemi ochranu při epidemii koronaviru. Mše, kterou bude celebrovat pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, se uskuteční ve čtvrtek 19. března od 10.00. Přenášet ji bude televize Noe a web staroboleslavské farnosti. Palladium země české je drobný mariánský reliéf, který podle legendy ochraňuje český národ.

◼ ČESKO

Zemřela legendární zpěvačka Eva Pilarová

Ve věku 80 let v sobotu zemřela zpěvačka Eva Pilarová, jedna z největších hvězd české populární hudby. Vzhledem k dění kolem koronaviru se nebude konat poslední rozloučení. Zpěvačka s výjimečně velkým hlasovým rozsahem a dokonalým frázováním proslula hity jako Rekviem, Hrom aby do tě, lásko, Noc a den, Oliver Twist či Láska nebeská.

Rozhodli jsme o tom, že ceremoniál se uskuteční za zavřenými dveřmi.

Řecký olympijský výbor

oznámil, že předání olympijského ohně organizátorům letních her v Tokiu se ve čtvrtek na stadionu v Aténách uskuteční za zavřenými dveřmi. Důvodem je pandemie koronaviru. Olympijský oheň byl zapálen ve čtvrtek.

◼ ČESKO

Zemědělský svaz: Zisk farmářům loni klesl

Zisk v zemědělství se podle největšího oborového svazu, Zemědělského svazu, loni meziročně snížil o 15 procent. Český statistický úřad v minulém týdnu zveřejnil odlišné výsledky, podle kterých zisk vzrostl o 12 procent na 17,5 miliardy korun. Podle svazu používá každé šetření jinou metodiku, svaz vychází z reálného účetnictví podniků, statistici používají metodiku evropskou. Svaz využil data z 365 podniků, které hospodaří na 18 procentech půdy.

◼ AUSTRÁLIE

Formule 1 hledá, jak zachovat letošní závody

Sportovní šéf formule 1 Ross Brawn předpokládá po odkladu startu mistrovství světa, že letošní kalendář bude tvořit alespoň 17 z původně plánovaných 22 závodů. Z programu už vypadly či byly odloženy Velké ceny Austrálie, Bahrajnu, Číny a Vietnamu, otazníky se vznáší nad květnovými Grand Prix Nizozemska, Španělska a Monaka. Řešením může být zrušení letní přestávky a zkrácení nahuštěných závodních víkendů na dva dny.

◼ ČESKO

ČEZ Distribuce a E.ON ruší odstávky elektřiny

Společnost ČEZ Distribuce ode dneška až do odvolání výrazně omezí počet odstávek elektřiny. Chce tím pomoci lidem, kteří ve stále větším počtu pracují z domova kvůli pandemii koronaviru. Odstávky lze podle vedení firmy odložit a nebude to mít vliv na bezpečnost a spolehlivost dodávek proudu. Všechny plánované odstávky ruší i firma E.ON Distribuce.

◼ ITÁLIE

Slavné Giro d'Italia se kvůli viru odkládá

Cyklistický závod Giro d'Italia, který měl začít 9. května časovkou v Budapešti, byl kvůli pandemii koronaviru odložen. Organizátoři chtějí 103. ročník slavného závodu Grand Tour uspořádat v jiném termínu, který oznámí nejdříve v dubnu. Z letošního kalendáře už kvůli koronaviru zmizely významné závody v Itálii a Francii i březnové belgické klasiky. Giro se s výjimkou dvou přestávek kvůli světovým válkám jezdí každoročně od roku 1909.

◼ ČESKO

Státní garance za ekologické škody klesly o miliardu

Celková výše státních garancí na odstranění starých ekologických škod činila ke konci loňského roku 137,8 miliardy korun. V meziročním srovnání tak garance klesly o 1,2 miliardy korun. Uvádí to pravidelný materiál ministerstva financí, který dnes dostane pro informaci vláda. Od roku 1991 do konce loňského roku ministerstvo uzavřelo ekologické smlouvy s garancemi zhruba za 175,7 miliardy korun.

◼ ČESKO

Jazykové školy se dostávají do potíží, firmy ruší kurzy

Různá opatření v souvislosti s šířením koronaviru dopadla na jazykové školy. Firmy u nich často ruší výuku nejméně na měsíc. Hrozí, že tisíce lektorů zůstanou bez příjmu a školy se dostanou na hranici krachu. V pátek to řekla předsedkyně Asociace jazykových škol Marcela Hergesselová. Podle ní by školám mohlo pomoct například snížení daňových odvodů nebo bezúročná půjčka.

◼ ČESKO

Advokátní zkoušky se kvůli nákaze odkládají

Česká advokátní komora zrušila v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem březnový a dubnový termín advokátních zkoušek. Nový termín stanoví poté, co stát ukončí opatření související s koronavirovou nákazou. Profesní organizace advokátů to uvedla na Twitteru. Písemná část nejbližších advokátních zkoušek se měla konat od 23. do 25. března, ústní měla následovat 6. a 7. dubna.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Pogba vyhlásil sbírku na pomoc lékařům

Francouzský fotbalista Paul Pogba z Manchesteru United se rozhodl pomoci v boji s koronavirem. Mistr světa vyhlásil na sociálních sítích finanční sbírku, jejíž výtěžek půjde na nákup pomůcek pro lékaře a zdravotníky. Využil k tomu svých narozenin.

V krizi měníme své chování a pro dobro společnosti se přizpůsobujeme novým okolnostem.

Greta Thunbergová