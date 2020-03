Letecká společnost Norwegian Air kvůli dopadům šíření nového koronaviru přechodně propustí až polovinu z 11 tisíc zaměstnanců a zruší další 4000 letů.

"Musíme zvážit všechna možná opatření ke snížení nákladů. To bohužel také zahrnuje dočasné propuštění až 50 procent našich zaměstnanců. Ten počet se ještě může zvýšit," uvedla Norwegian Air, která je podle počtu pasažérů třetí největší nízkonákladovou leteckou společností v Evropě, po Ryanairu a easyJetu. Firma uvedla, že pokud v řádu týdnů nebude mít přístup k hotovosti, pravděpodobně se nevyhne bankrotu. Proto doufá i v pomoc státu. Podobně uvažuje také vedení německé Lufthansy. To uvedlo, že německou vládu požádá o pomoc. V příštích dnech nechá na zemi nejméně dvě třetiny ze svých 800 letadel. Cestovní omezení a klesající poptávka po létání způsobená obavami z nemoci Covid-19 tvrdě doléhají na hospodaření aerolinek po celém světě. Týká se to i české skupiny Smart­wings, která zastavila všechny linky z Česka.