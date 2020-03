Není nic jednoduššího než svalit odpovědnost na někoho jiného. Může to být znakem zbabělosti, neschopnosti i vypočítavosti, popřípadě kombinace všeho zmíněného.

Světová pandemie koronaviru nám ukazuje, jak se západní liberální politika v tomto ohledu proměnila − místo nějaké snahy o domluvu, koordinaci a společný efektivní přístup se tu hraje slovní hra na to, kdo za to může. Jenže podobné události v dějinách lidstva jaksi nemají jednoho viníka, na kterého by se všechno snadno hodilo.

Americký prezident Donald Trump zakázal občanům zemí schengenského prostoru na třicet dní cestovat do USA. Bez důkazů obvinil Evropany, že zapříčinili rozšíření viru v USA. Jaksi opomněl, že první velká ohniska nákazy byla v západní části Spojených států, která má mnohem čilejší ruch směrem do Asie.