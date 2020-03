Trhy zažívají nejhorší poklesy za poslední dekádu a centrální banky přemýšlí, jak pomoci. I když finální dopady epidemie nelze zatím seriózně odhadnout, je jasné, že konec prvního kvartálu a začátek druhého bude pro řadu odvětví ve znamení hlubokých propadů. Podnikatelé v dopravě, pohostinství, hoteliérství, marketingu či realit čekají prudké výpadky příjmů.

Po propadu nastartovaném epidemií sice zpravidla dochází přirozeně k oživení a hospodářství se snaží dohnat to, co zmeškalo. A pak by asi centrální banky a vlády neměly moc práce. Problém je, že s takto rozsáhlou pandemií nemáme v globální ekonomice žádné zkušenosti.

Hrozí, že extrémní výpadky poptávky v některých odvětvích přenesou napětí do finančního systému a trvale ovlivní chuť podniků a lidí utrácet.