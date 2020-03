Kašli na psaní článku, je apokalypsa, říká mi včera kamarádka. Je čtvrtek odpoledne a už teď je cítit, jak město ztichlo a ustalo ono Komenského kvaltování, které prý jen pro hovada (míněno dobytek) dobré jest.

Je to vlastně nepředstavitelné, mávnutím proutku celá společnost přejde do mírně postapokalyptického režimu, nastane přepnutí do jakéhosi spořicího režimu. Nedozírné důsledky na ekonomiku shrnuje téměř každý článek, není divu, něco podobného se za našeho života nestalo, jestli vůbec někdy nastal takto globální halt.