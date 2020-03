Do kontrol lidí v karanténě, tedy jestli ji skutečně dodržují, se zapojí i policie. Bude se týkat hlavně zaměstnanců, kteří si zažádali o nemocenskou kvůli riziku nákazy koronavirem a dostali neschopenku. Povolání policie oznámil ve čtvrtek ministr vnitra Jan Hamáček poté, co vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu v zemi. Oproti současné situaci jsou policejní návštěvy u lidí novinkou, doposud totiž povinnost kontrol ležela první dva týdny neschopnosti na jejich zaměstnavatelích, jak to běžně nařizuje zákon. Jenže tato kontrola nefungovala.

"V této chvíli jsou firmy už natolik personálně vyčerpané, že nemají další lidi, kteří by kontroly pracovníků mohli provádět," potvrdil HN mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Podnikům podle něj chybí dlouhodobě na půl milionu zaměstnanců a další jim odčerpala předchozí opatření vlády, hlavně uzavření škol − rodiče musí hlídat doma děti.