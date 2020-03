Lidé si musí zvykat, že se jim kvůli nebezpečí nákazy koronavirem může změnit život ze dne na den. A třeba i dvakrát týdně. Poté co včera vláda vyhlásila třicetidenní stav nouze, zavřely se kluby, sportoviště či knihovny, výrazně omezené je i cestování do zahraničí. Režim vláda zpřísnila dva dny poté, co zrušila výuku ve školách a zakázala veřejné akce s účastí více než sta osob. Potvrzených případů nákazy bylo v Česku včera k deváté hodině večerní 113, stovky dalších lidí jsou v karanténě. Nouzový stav vyhlašuje vláda ve výjimečných případech, kdy jsou ohroženy životy, zdraví či majetek obyvatel země nebo její bezpečnost. V minulosti platil při záplavách nebo po orkánu Kyrill.