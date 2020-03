Akordeon vyhrává o pankráckém vršíčku, zcela do smíchu však ve vyhlášené restauraci U Fleků nikomu není. Jindy je podnik plný hostů, během včerejšího odpoledne je však poloprázdný. "Lidé se kvůli koronaviru ptají, zda mohou sedět samostatně, dál od ostatních," vysvětluje provozní ředitel podniku Václav Kučera. Stahující se mračna na nebi mezitím symbolicky dokreslují současnou situaci. Asi před hodinou česká vláda vyhlásila na 30 dní nouzový stav, během něhož musí mít všechny restaurace, hospody či bary zavřeno mezi 20. hodinou večerní a šestou ranní. "Počítali jsme s tím, že něco takového přijde. Byla to otázka času, ale stejně se na to pořádně připravit nedá," popisuje Alena Kolářová, jež je jedním ze společníků podniku.