Mám teď takové pravidlo," rozhovoří se Zdeněk Cendra nadšeně poté, co dorazí předposlední únorové úterý na elektrické jednokolce do karlínské kavárny. "Pondělí a pátek jsem doma, na tyhle dny si nedávám žádné schůzky," pokračuje a dodává, že téměř třetinu roku tráví dovolenkováním. Jen tak se prý správný podnikatel dokáže oprostit od všedních starostí, vyčistit si hlavu a dívat se na svou firmu s potřebným odstupem. "Jezdíme často pryč, ideálně někam, kde nejsem snadno k zastižení. Lidi se naučili mi nevolat. Naposledy jsme byli s rodinou přes měsíc ve Španělsku." Z pohledu řadového zaměstnance to zní jako nedosažitelný sen. Ovšem ne tak z pohledu někoho, kdo se věnuje podnikání už druhou dekádu, má za sebou byznysovou jízdu jako na horské dráze, prošel si vyhořením i balancováním na pokraji krachu a dnes řídí skupinu firem s 800milionovým obratem, jejichž hrubá marže se pohybuje na úrovni 40 procent. A je mu pouhých čtyřiatřicet let.