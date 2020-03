Elektronické učebnice pro všechny

Na uzavření škol kvůli koronaviru rychle reagují technologické i další firmy. Google i Microsoft nabízejí třeba videokonference zdarma, přímo v Česku pak vydavatel učebnic Fraus nabízí rodičům možnost získat sadu elektronických učebnic do odvolání zdarma. Zájemci se musí registrovat na webu Fraus.cz, vyřízení licence může trvat kvůli velkému zájmu i několik dní, ale to se při předpokládaném měsíčním stavu nouze nezdá jako příliš dlouhé čekání.

Zoner si hraje s barvami

Nástroje pro úpravu barev v Zoner Photo Studiu X umí například odstranit žlutý nádech u záběrů pořízených pod teplým umělým osvětlením. Foto: Archiv výrobce

Brněnský tvůrce "českého Photoshopu" vydal jarní aktualizaci, kterou ocení i mobilní fotografové. Nástroje pro úpravu barev totiž usnadňují vrácení věrných barev snímkům, jež prošly intenzivním počítačovým zpracováním už při svém pořízení. Rychle jde například odstranit žlutý nádech nočních fotografií z Huaweie P30 Pro nebo u záběrů pořízených pod teplým umělým osvětlením. Nově umí Zoner na snímcích také automaticky zamaskovat registrační značky aut.

Ori se vrátil s malou sovou

Ori and The Will of the Wisps zvyšuje náročnost prostorových hádanek, nároků na časování stisků kláves při pohybu postavy i při soubojích s nepřátelskými bytostmi. Foto: archiv výrobce

O tom, že hry jsou forma umění, je možné se přesvědčit u her českého studia Amanita Design. Spojení působivé vizuální stránky, kvalitní hudby a ozvučení s neotřelou hratelností je silná kombinace. Sází na ni i nástupce videohry Ori and the Blind Forest, jedné z nejlepších "skákaček" posledních let. Ori and The Will of the Wisps navazuje na příběh první hry a zachovává si pohádkovou audiovizuální stránku, jen ještě zvyšuje náročnost prostorových hádanek, nároků na časování stisků kláves při pohybu postavy i při soubojích s nepřátelskými bytostmi.