Spojené státy se přidaly k zemím, které zavádějí mimořádná, historicky bezprecedentní opatření k ochraně svých obyvatel před epidemií koronaviru. V televizním projevu z Bílého domu prezident Donald Trump ve středu v noci oznámil, že nejméně na třicet dní zakáže Evropanům ze šestadvaceti zemí Schengenu vstup do země.

Nařízení, které začne platit v pátek o půlnoci, má podle Trumpa zamezit, aby se do USA dostávaly nové případy koronaviru. Trump v projevu kritizoval země EU, že jejich postup proti šíření koronaviru byl nedostatečný. "Velký počet nových ohnisek (nákazy) v USA byl založen cestovateli z Evropy," uvedl Trump.

Ve čtvrtek dopoledne v USA registrovali nejméně 1240 nakažených, třicet sedm lidí zemřelo. Nejpostiženější státy, především Washington, Kalifornie a New York, přijaly už předtím vlastní opatření. Washington zakázal veškeré akce nad 250 lidí, v New York City byl kromě jiného poprvé za 250 let zrušen irský průvod na sv. Patrika. Bez náhrady byla ukončena i celá letošní sezona národní basketbalové ligy NBA.