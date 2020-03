Nový předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) kvůli koronaviru odložil cestu na Tchaj-wan. Nevyloučil, že na ostrov vyrazí, až krize opadne, ale prozatím se se senátory dohodl na tom, že z bezpečnostních důvodů zastaví zahraniční cesty. Naopak připravovanou výpravu prezidenta Miloše Zemana do Číny se zrušit nepodařilo. "Kdyby to bylo v mé moci, tak bych to panu prezidentovi zakázal," řekl včera Vystrčil.

Se zmíněnou misí na Tchaj-wan nesouhlasí prezident, vysvětluje to tím, že ohrozí vztahy s Čínou, která považuje Tchaj-wan za svou provincii. Vystrčilův předchůdce ve funkci Jaroslav Kubera (ODS) se rozhodl do země jet také vzhledem ke značnému objemu obchodů s Českem. Kuberovi krátce před smrtí napsala čínská ambasáda dopis, v němž kvůli delegaci hrozila trestem senátorovi i českým firmám podnikajícím v Číně.

Právě tón čínského vzkazu je pro část politiků nepřijatelný. Ústavní činitelé − konkrétně Zeman, Vystrčil, premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) proto řešili návrh předsedy horní komory, aby Česko oficiálně požádalo o výměnu čínského velvyslance Čang Ťien-mina. "Byl jsem ale přehlasován, prohrál jsem tři jedna," shrnul výsledek Vystrčil.

Proti tak byl i premiér Babiš, který ještě před několika dny v České televizi sliboval, že žádost o výměnu velvyslance podpoří. Z roku 2018 s ním má špatnou zkušenost, tehdy Čang Ťien-min dezinformoval o jejich setkání ohledně kauzy čínské firmy Huawei. Vystrčil tak prosadil jen společné prohlášení ústavních činitelů, v němž Česko odsuzuje vyhrožování odvetnými opatřeními a stěžuje si na to, že "ekonomické výsledky bilaterálních vztahů výrazně zaostávají za očekáváními".