V epidemii koronaviru se mnozí Češi zásobují potravinami. "Zabezpečovací chovaní je jedním ze základních mechanismů, jak čelíme úzkostem," říká přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň Jan Vevera. Úkolem médií i politiků je nyní lidi uklidňovat, dávat jasné informace. "Nejefektivnější metodou, jak zacházet se svým strachem, je humor. Klidný anglický humor by byl optimální reakcí. Toho jsou ale schopni jen duchaplní lídři."

HN: Byl vyhlášen nouzový stav. Jak to může zapůsobit na lidskou psychiku, jak podle vás Češi zareagují?

Podle toho, jak to budeme lidem vysvětlovat. Pokud to budeme podávat jako poplach, samozřejmě zareagují poplašeně. Pokud jako to nejlepší preventivní řešení, tak jistě rozumně. Naši vojáci na misích i pracovníci nevládních organizací žiji v podobných a horších podmínkách dlouhodobě a negativní důsledky na psychiku u nich nevidíme. Klid je nakažlivý, podobně jako úzkost a panika. V té ale nejsme.

HN: Děti jsou doma, rodičům se sníží příjem. Ze života mizí řád. Tento stav může trvat minimálně měsíc. Co lze poradit lidem, aby to překonali?

Vždyť po tom pořád voláme, abychom měli více času na děti a na rodinu. Vláda má najít kompenzační mechanismy a ujišťovat, že hlady nikdo umírat nebude a těm, kteří se ocitnou ve skutečné nouzi, že pomůže. A média mohou nabízet návody a tipy, co s dětmi dělat doma. Mimochodem, tohle jsou právě ta pozitiva, která si s sebou z misí, kde jde o život, přivezou vojáci. Vidí, že peníze nejsou všechno, a začíná jim docházet smysl a význam rodinných a přátelských vztahů. To je, pokud jste za hranicí chudoby, důležitější než peníze.

HN: Češi rychle začali nakupovat zásoby. Je to nepřiměřená reakce?

Nemyslím si to. Zásobovat se je naprosto adekvátní reakce, která přispívá ke kontrole této nezvyklé situace. Pomáhá lidem snižovat nejistou. A to není vůbec špatně, nebo dokonce k smíchu.