Ve třetí filipice se řečník Démosthenés pohoršuje nad tím, jak málo Atéňané udělali proti rostoucí hrozbě ze strany Filipa Makedonského − ovšem zároveň jim dává naději, že "to, co bylo v minulých událostech nejhorší, je pro budoucnost to nejlepší". Atény nedokázaly hrozbě z Makedonie čelit především proto, že proti ní neudělaly téměř nic. Kdyby proti hrozbě konaly, a přesto byly v problémech, to by bylo o poznání horší. "Takto však je Filippos vítězem nad vaší lehkomyslností a nedbalostí, nikoli nad obcí; a vy nejste přemoženi, ne: vy jste sebou ani nepohnuli."

Civilizovaný svět je tváří v tvář ruské informační agresi v podobné situaci. Dennodenní kobercové nálety, které kremelská propaganda pořádá na euroatlantický informační prostor od roku 2014, zatím přiměly Evropu a Severní Ameriku jen k mírným, převážně pasivním a defenzivním reakcím. V daleko větší míře je možné se setkat s bagatelizací a utěšováním se, že to není tak zlé, že jinde mají problém horší, případně s odevzdaností, že se stejně nedá nic dělat. Stejně jako před třiadvaceti stoletími i dnes do politiky vůči agresorovi promlouvají lidé, "kteří se chtějí raději zavděčovat než pronášet nejlepší rady". Kreml mezitím systematicky, krok za krokem buduje své informační struktury, nachází ideologické spojence a užitečné idioty šířící ruské lži, přizpůsobuje se naší reakci, obchází drobné překážky, které Západ klade − a cílevědomě kráčí dál.

Připomínají nám to i blížící se americké volby. Účty spojené s trollí fabrikou v Petrohradě se jim věnují minimálně od podzimu 2019, jak upozornila New York University. Kremelská propaganda nejpozitivněji vykresluje ty kandidáty, kteří elektorát nejvíce polarizují − Donalda Trumpa a Bernieho Sanderse. Podle Foreign Policy Research Institute ruské dezinformační organizace RT a Sputnik referovaly o Sandersovi sedmkrát pozitivněji než o jeho největším konkurentovi, Joeu Bidenovi. Jak Trump, tak Sanders byli oblíbenci kremelské propagandistické mašinerie už před čtyřmi lety. Důvodem je, že kandidáti se silným polarizačním potenciálem umí společnost nejvíc destabilizovat a hysterizovat. Ti, kdo místo pokusů o dohodu na co nejlepší správě státu označují politické oponenty za nepřátele, vzbuzují v lidech ve své zemi potřebu bojovat mezi sebou navzájem, nikoliv spolu proti skutečnému vnějšímu nepříteli.

Kremelský dezinformační ekosystém tak podporuje polarizující politiky nejen ve Státech, ale i v Evropě − antizápadní, antievropské, izolacionisty, zpátečníky a tmáře (protože jakýkoliv posun Západu dopředu zvětšuje vzdálenost mezi Ruskem a jeho "soupeři"), komunisty i fašisty. Politiky, u nichž není podstatné, pro co jsou, ale proti čemu: proti EU, proti NATO, proti lidským právům pro všechny. To pojí Farage v Británii, Le Penovou ve Francii, Salviniho v Itálii, AfD a Die Linke v Německu s Orbánem v Maďarsku nebo Kotlebovci na Slovensku, s českými komunisty a xenofoby. I v případě, že tito politici dokonale neuspějí, kampaň na jejich podporu s sebou nese i zpochybňování státních institucí, skutečných médií nebo volebního procesu, podkopávání důvěry ve stát a v mezinárodní spolupráci − což vše stále pomáhá ruským cílům.

Praní špinavých informací

Ve Státech nejvíce polarizují Trump se Sandersem, proto zatím podpora míří k nim. V tomto smyslu americké zákonodárce v únoru varovaly jejich bezpečnostní služby, podle nichž je finálním cílem Ruska znovuzvolení současného prezidenta. Zasahování do demokratických primárek má buď pomoci vygenerovat takového kandidáta, který bude situaci ve Státech rovněž polarizovat, nebo v případě úspěchu někoho jako Biden takového umírněnějšího kandidáta delegitimizovat a oslabovat. Sanders se proti těmto aktivitám alespoň ohradil.

Podle New York Times obsahovalo varování tajných služeb i upozornění, že Rusové se přizpůsobují západní obraně a mění taktiku. Mnoho energie se zatím věnovalo tomu, aby platformy jako Facebook prokazovaly "neautentickou koordinovanou činnost" a na jejím základě rušily účty zapojené do informačních manipulací Kremlu. Snahy Rusů tak nyní spočívají v tom, aby se jejich informační operace jevily autentičtějšími, spontánnějšími. Aby dezinformace nešířily jen zdroje vystopovatelné do Ruska, ale i zdroje americké. Podobně jako máme praní špinavých peněz na zastření původu financí, tento postup se někdy nazývá "praním špinavých informací".

Tento trend už bylo možné pozorovat i v Evropě nebo Africe. Němečtí zákonodárci dostali podobné varování od své rozvědky a kontrarozvědky loni na jaře. Podle německých služeb se podobné domácí, německé zdroje šířící ruské lži objevují i přímo v Bundestagu. Stejný mechanismus šíření ruských lží přes místní zdroje bylo vidět i v Nizozemsku, v zemích bývalé Jugoslávie či v pobaltských republikách. Stanford Internet Observatory pozorovala navlas stejnou taktiku v Africe.