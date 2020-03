Od jednání s premiérem Andrejem Babišem si ČNB slibovala, že ho přesvědčí o nutnosti silnějších nástrojů na regulaci hypoték. Na brífinku pro novináře se ale ukázalo, že tyto naděje byly plané. Místo zásadního tématu pro centrální banku se vše stočilo k věci, která je pro šéfa hnutí ANO mediálně důležitější − k boji s epidemií koronaviru.

Babiš ve středu navštívil centrálu ČNB na pražských Příkopech, kde se sešel s guvernérem Jiřím Rusnokem a obědval se členy bankovní rady. Setkání se účastnila i ministryně financí Alena Schillerová a místopředseda vlády Karel Havlíček. Původně bylo naplánováno v návaznosti na Babišovy výroky z února, kdy kritizoval banky za údajně přehnanou obezřetnost při udělování hypoték. A také ČNB za příliš vysoké úrokové sazby.

Premiér a guvernér v nesouladu

ČNB chtěla jednání využít k vyjasnění postojů a k lobbování za podporu nového zákona o centrální bance. Současný návrh zákona by dal centrální bance do ruky tvrdé pravomoci, díky nimž by mohla komerčním bankám nařizovat podmínky, za jakých mohou prodávat hypotéky. Dosud ČNB tato pravidla bankám dává jen jako doporučení a v principu se nedají vymáhat. Novelu předložilo ministerstvo financí, schválila ji vláda a někdy tento rok ji čeká druhé čtení v Poslanecké sněmovně.