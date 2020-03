Největší záchranářská mise zbrojaře a průmyslníka Jaroslava Strnada se nepodařila. Ostravská strojírenská společnost Vítkovice Heavy Machinery (VHM), do které spolu s pražským podnikatelem Martinem Ulčákem nalili okolo miliardy korun, míří opět do úpadku. Jen půl roku poté, co se dostala ze své první insolvence.