Statisíce českých žáků a studentů se přesouvají z lavic na internet. Kvůli epidemii koronaviru nebudou několik týdnů chodit do školy, a učitelé proto hledají, jak zameškané hodiny nahradit dálkově. Výukové materiá­ly chtějí začít rozesílat co nejdříve. Využívat budou i komunikační kanály, jako jsou Skype či Messenger, tedy programy, přes které je možné volat, psát zprávy nebo pořádat videohovory. Docházku do škol zrušila od včerejšího dne vláda.