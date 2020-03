Dnes je velký den Christine Lagardeové, šéfky Evropské centrální banky. Prohlašuje o sobě, že není nátury ani jestřábí, ani holubičí, nýbrž soví. Pokud zvolí činy a slova hodné vskutku moudré sovy, má šanci panikařící trhy uklidnit. Po americkém Fedu je právě Evropská centrální banka institucí s globálně vůbec největším měnověpolitickým vlivem. Její role je zvláště zásadní i proto, že do Evropy, dokonce zejména do eurozóny, totiž do Itálie, se z Asie přesouvá klíčové ohnisko šíření koronavirové nákazy.