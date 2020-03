◼ ŠVÝCARSKO

WHO označila šíření koronaviru za pandemii

Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje nynější celosvětové šíření nákazy nového typu koronaviru za pandemii. V Ženevě to prohlásil šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO dosud pro nákazu nepoužívala termín pandemie, který označuje epidemii globálního rozměru. Celosvětově se koronavirem nakazilo už přes 120 tisíc lidí, z nichž více než čtyři tisíce infekci podlehlo.

◼ ČESKO

Nemocných je přes 90, nejvíce jich má Praha

Do včerejšího večera bylo v Česku 91 lidí nakažených koronavirem, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) televizi Nova. Rozhodnutí Světové zdravotnické organizace, která považuje šíření nákazy za pandemii, podle Babiše pro Česko neznamená nic nového. Nejvíce pacientů s koronavirem je v Praze, a to 41. Během včerejška tak v hlavním městě přibylo 11 nových případů, uvedli pražští hygienici. Tří nové diagnózy podle nich souvisí s nákazou v rodině.

◼ ÍRÁN

Írán hlásí 354 obětí, nemoci na Blízkém východě přibývá

V Íránu je koronavirem nakaženo devět tisíc lidí. Počet úmrtí stoupl od úterka do včerejšího večera o 63, virus tak už v zemi usmrtil 354 lidí. Írán je nejpostiženější z blízkovýchodních zemí a světově je po Číně, Jižní Koreji a Itálii čtvrtý. Agentura AP informovala, že v blízkovýchodních zemích se nakazilo 9700 lidí. Kromě Íránu jsou hlášena úmrtí z Egypta, Libanonu a Iráku. Libanon ohlásil druhého mrtvého a 61 nakažených.

◼ ITÁLIE

V Itálii rychle vyskočil počet nakažených

Počet úmrtí z řad nakažených koronavirem se v Itálii zvýšil do včerejšího večera o 196 na 827. Podle agentury Reuters jde o největší nárůst za 24 hodin v absolutních číslech od 21. února, kdy se v Itálii potvrdil první případ nákazy. V zemi bylo včera večer 10 590 nakažených, z toho 1028 osob v intenzivní péči. Podle údajů civilní obrany se 1045 lidí z nemoci zcela zotavilo. Itálie je nákazou nejvíce zasažena ze všech evropských států, zavedla karanténu pro celou zemi.

"

Zákaz cest ze čtyř nejvíce nákazou postižených zemí vstupuje v platnost okamžitě.

Gergely Gulyás

Šéf úřadu maďarské vlády oznámil nouzový stav kvůli koronaviru. Do země nesmí cestující z Itálie, Jižní Koreje, Íránu a Číny, pokud to nejsou maďarští občané.

◼ KANADA

Kanada dala na boj s virem miliardu dolarů

Na pomoc svým regionům v boji proti nákaze koronaviru vyčlenila Kanada miliardu kanadských dolarů, v přepočtu 16,5 miliardy korun. Severoamerická země eviduje 93 infikovaných. Premiér Justin Trudeau řekl, že vláda je připravena uvolnit další peníze. Nově vytvořený fond bude určen nejen pro nákup respirátorů a dalších ochranných pomůcek, ale také k financování vývoje vakcíny. Vláda chce také usnadnit nemocným zaměstnancům čerpání pojištění.

◼ SAÚDSKÁ ARÁBIE

Saúdové vyhrocují spor s Ruskem o cenu ropy

Společnost Saudi Aramco, která má jako státní podnik pod kontrolou těžbu ropy v Saúdské Arábii, zvýší těžební kapacity na 13 milionů barelů denně. Rijád tím vyostří spor s Moskvou, s níž se Saúdové nedohodli na koordinovaném omezení těžby s cílem zajistit růst cen ropy. Zvýšení kapacity, první po mnoha letech, nařídilo ministerstvo energetiky. Záměr zvýšit těžbu nedlouho nato oznámily i Spojené arabské emiráty.

◼ ČESKO

Kvůli nákaze se odkládá pražský půlmaraton

Pražský půlmaraton, který se měl běžet 28. března, byl kvůli epidemii koronaviru odložen. Od úterka platí v Česku zákaz akcí s účastí více než stovky osob, na půlmaraton se chystalo 11 500 běžců včetně řady zahraničních. Náhradní termín oznámí pořadatelé později. Po půlmaratonu následuje pražský maraton, naplánovaný na 3. května. Přípravy na něj zatím pokračují.

◼ ČESKO

Dvě kola fotbalové ligy se odehrají bez diváků

Zápasy první a druhé fotbalové ligy se kvůli epidemii koronaviru zatím odkládat nebudou. Nejbližší dvě kola se uskuteční bez diváků. Po následné reprezentační přestávce Ligová fotbalová asociace, která české profesionální soutěže řídí, situaci znovu vyhodnotí. V první lize zbývá odehrát šest kol základní části a pětikolová nadstavba. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před druhou Plzní.

◼ ČESKO

Sněmovna chce kvůli kůrovci posílit rozpočet zemědělství

Poslanecká sněmovna žádá premiéra Andreje Babiše (ANO), aby navýšil letošní rozpočet ministerstva zemědělství nad schválený rámec. Peníze navíc mají být účelově určeny na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a k následné obnově lesů. Od ministerstva zemědělství žádá sněmovna, aby jí předložilo příslušný materiál pro jednání vlády. V něm má být vyčíslena potřeba dodatečných peněz pro zmíněné účely.

◼ ČESKO

Z 30 tisíc litrů nelegálního lihu se vyrobí dezinfekce

Celní správa poskytla ministerstvu zdravotnictví 30 470 litrů zabaveného nelegálního lihu na výrobu dezinfekčních přípravků. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude dezinfekce primárně využita na autobusová a vlaková nádraží a veřejné prostory, které jsou přestupními místy a koncentruje se v nich velké množství lidí. Dezinfekci vyrobí skupina Aroco Aroma na základě povolení ministerstva zdravotnictví do konce tohoto týdne.

◼ PARAGUAY

Ronaldinho zůstává v Paraguayi ve vězení

Bývalý nejlepší fotbalista světa Brazilec Ronaldinho neuspěl u soudu s žádostí o zaplacení kauce a zůstává spolu s bratrem v Asunciónu ve vězení. Do Paraguaye přicestoval před týdnem, a přestože coby brazilský občan nepotřeboval pas, měl u sebe falešné doklady. Proto je od pátku za mřížemi.

◼ ČESKO

Historické centrum Tábora má přesnou 3D podobu

Spolek Naše historie připravil podobu centra Tábora ve třech historických etapách i současnou přesnou 3D podobu jádra města. Veřejnost se díky projektu seznámí mimo jiné s tím, jak vypadalo město ve středověku i v počátku novověku. Zároveň uvidí ve virtuální podobě současné táborské památky. Model současného centra Tábora vznikal pomocí 1,5 miliardy naskenovaných bodů.

"

Na sebemenší útok v Idlibu budeme reagovat, naše odpověď bude mnohem důraznější.

Recep Tayyip Erdogan

Turecký prezident před poslanci své vládní Strany spravedlnosti a rozvoje řekl, že klid zbraní je na některých místech porušován a že je Turecko stále připraveno vojensky zakročit.

◼ ČESKO

Čeští umělci získali miliony z evropských zdrojů

Program Kreativní Evropa, který podporuje evropské kulturní projekty včetně filmu, přinesl do Česka loni téměř 13,5 milionu eur (344 milionů korun). Program má dvě rubriky, Media a Kultura. Program Media loni získal zatím nejvíc za dobu existence, českým producentům, distributorům či festivalům loni z programu přišlo 2,7 milionu eur, průměrně to bývaly dva miliony eur.

◼ NORSKO

Norsko kvůli viru zastavuje cvičení armád NATO

Norsko se kvůli epidemii nového koronaviru rozhodlo zastavit rozsáhlé vojenské cvičení NATO na svém území. Letošního cvičení Cold Response 2020, které je zaměřené na operace v zimním počasí a odehrává se za polárním kruhem u norsko-ruských hranic, se mělo účastnit přibližně 15 000 vojáků z Norska, USA, Velké Británie, Nizozemska, Německa, Francie, Belgie, Dánska a Švédska. Akce trvala od 2. března, měla pokračovat do 18. března.

◼ AFGHÁNISTÁN

Tálibán chce, aby Kábul propustil vězně najednou

Islamistické hnutí Tálibán odmítlo nabídku afghánské vlády, která slíbila, že za několik měsíců postupně propustí pět tisíc vězňů z řad Tálibánu výměnou za výrazné snížení násilností v zemi. Tálibán požaduje, aby byli všichni povstalci propuštěni najednou. Výměna pěti tisíc vězněných členů Tálibánu asi za tisíc zajatých afghánských vládních vojáků byla jedním z bodů mírové dohody mezi USA a Tálibánem.

◼ ŠVÝCARSKO, SÝRIE

V Sýrii proběhlo 500 útoků na zdravotnické objekty

Světová zdravotnická organizace WHO zaznamenala v Sýrii od roku 2016 až 500 útoků na tamní zdravotnická zařízení. Útoky připravily o život 480 pacientů a zdravotníků. "Jsme v situaci, kdy se útoky na zdravotnické cíle, jež svět nemá promíjet, připouští. Zvykli jsme si na to," uvedl ředitel oddělení WHO pro východní Středomoří Richard Brennan. WHO má pro monitorování situace v Sýrii pověření OSN.

◼ USA

Soud odsoudil Harveyho Weinsteina na 23 let

Na 23 let do vězení poslal americký soud bývalého filmového producenta Harveyho Weinsteina, který byl v únoru uznán vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku. Skandál kolem filmaře stál před více než dvěma lety u zrodu kampaně #MeToo. V ní se ženy na celém světě začaly veřejně svěřovat se svými negativními zkušenostmi se sexuálním obtěžováním a násilím. Sedmašedesátiletému Weinsteinovi hrozilo za mřížemi až 29 let, obhajoba žádala kvůli zdraví pětiletý trest.

◼ ČESKO

Ústavní činitelé společně odsoudili nátlak Číny

Nejvyšší ústavní činitelé ve společném prohlášení odmítli nátlak Číny a odsoudili vyhrožování odvetnými opatřeními. Reagovali tak na dopis čínského velvyslanectví kvůli plánované cestě senátorů na Tchaj-wan. Zdůraznili, že Česko i jeho představitelé mají právo na nezávislé rozhodování v zahraniční politice. Vnější hranice Evropské unie je nutné podle ústavních činitelů udržet uzavřené proti nelegální migraci. Podpořili tím postoj Řecka.

◼ ČESKO

Rybáři Povodí Moravy vylovili o půlku ryb méně

Rybáři Povodí Moravy loni vylovili necelých 26 tun ryb oproti 57 tunám v roce 2018. Potýkali se s nedostatkem vody, část spravovaných rybníků také procházela opravami. Rybáři povodí hospodaří na 13 vodárenských nádržích, kromě toho obhospodařují i 19 rybníků o celkové výměře zhruba 63 hektarů. Na některých z nich však platí s ohledem na kvalitu vody omezení hospodaření.

◼ ČESKO

Dvouprocentní výdaje na obranu Česko dodrží

Nejvyšší ústavní představitelé se přihlásili ke slibu vydávat dvě procenta HDP na obranu Česka. Shodli se na tom, že Česko dodrží své alianční závazky vyplývající ze závěrů summitu NATO ve Walesu v roce 2014. Členské státy NATO se v roce 2014 podle závěrečné deklarace zavázaly, že zastaví propad obranných rozpočtů a že země, které na svou obranu nevydávají doporučovaná dvě procenta svého HDP, o to budou usilovat do roku 2024.

◼ SLOVENSKO

Čaputová podepsala zákon o zavedení 13. penze

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že nebude vetovat zákon o zavedení 13. penze pro příjemce různých typů důchodů, který sněmovna schválila čtyři dny před únorovými parlamentními volbami. Zákon ale kvůli jeho projednání ve zrychleném režimu nechá přezkoumat Ústavním soudem. Zavedení dodatečné penze prosazovala zejména tehdejší vládní strana Směr − sociální demokracie, která po volbách míří do opozice.

◼ VATIKÁN

Papež vedl generální audienci přes internet

Papež František vedl svou první virtuální generální audienci. K věřícím hovořil přes internet ze své knihovny. Reagoval tak na opatření italské vlády, která v zemi od úterý zavedla celostátní karanténu. Věřící se proto nemohli jako běžně každý týden shromáždit na Svatopetrském náměstí. Během audience se papež modlil i za vězně, nemocné a nemocniční personál, který o ně pečuje. Během úterní mše papež vyzval kněze, aby sebrali odvahu a vyšli mezi nakažené lidi.

◼ AUSTRÁLIE

Australský soud začal řešit odvolání kardinála Pella

Australský Nejvyšší soud se začal zabývat posledním možným odvoláním kardinála George Pella proti rozhodnutí soudu nižší instance, který mu za sexuál­ní zneužití dvou chlapců udělil šestiletý trest vězení. Osmasedmdesátiletý Australan Pell, který byl do loňského února jako prefekt ekonomického sekretariátu třetím mužem Vatikánu, je nejvýše postaveným katolickým duchovním odsouzeným za sexuální zneužívání.

"

To, co dělali nacisté v táborech, dělají i Řekové ve jménu Západu.

Recep Tayyip Erdogan

Turecký prezident přirovnal k nacistům řecké bezpečnostní složky, které brání migrantům na hranici s Tureckem ve vstupu do země.

◼ KEŇA

Pytláci zabili dvě vzácné bílé žirafy, na světě zbyla jediná

Pytláci v severovýchodní Keni zabili dvě velmi vzácné bílé žirafy. Žirafy měly takzvaný leucismus, který způsobuje ztrátu všech typů kožních pigmentů. Na rozdíl od albínů ale tato zvířata nadále produkují pigment, což vysvětluje například hnědé zbarvení jejich očí. Ochránci přírody našli tělo bílé žirafy a jejího mláděte ve vesnici v severovýchodním okrese Garissa. Naživu je patrně stále třetí bílá žirafa, podle ochránců přírody ale může být jediná na světě.

◼ ENERGETIKA

Sev.en Energy plánuje modernizaci Počerad

Energetická skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače chce zmodernizovat hnědouhelnou elektrárnu Počerady tak, aby mohla být v provozu i po roce 2028, kdy mají začít platit další zpřísňující limity Evropské komise. Do elektrárny chce investovat miliardy korun. Novým majitelem elektrárny bude Sev.en Energy nejpozději od začátku roku 2024. Dosavadní majitel ČEZ nevyužil do konce roku 2019 opci, aby prodej odvolal.

◼ DOPRAVA

FlixBus zastavil provoz linek do Itálie

Autobusový dopravce FlixBus zastavil provoz svých linek na území Itálie. Spoje byly přerušeny od včerejška do 3. dubna. Jde o všechny vnitrostátní i mezinárodní linky společnosti do Itálie. Své autobusové linky do Itálie v minulém týdnu přerušil i český RegioJet. FlixBus tak reaguje na cestovní omezení stanovená italskou vládou, která zavedla na celém území země karanténu.

◼ ZEMĚDĚLSTVÍ

ČSÚ: Zemědělci loni vydělali 17,5 miliardy

Zisk českého zemědělství loni po dvou letech poklesu vzrostl − o 11,9 procenta na 17,5 miliardy korun. Předběžný odhad zveřejnil Český statistický úřad. Hodnota produkce odvětví podle ČSÚ vzrostla na rekordních 140,3 miliardy korun. Dotace na výrobu loni vzrostly o 5,3 procenta na 34,7 miliardy korun. Celkové dotace loni odhadem činily 40,1 miliardy korun, uvedl ČSÚ.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Start linky z Ostravy do Varšavy se odkládá

Kvůli šířící se nákaze koronavirem se odkládá spuštění letecké linky z Ostravy do Varšavy. Linka měla začít létat na konci března, nový termín jejího spuštění je 1. září, oznámila společnost Letiště Ostrava. Do Varšavy měly polské aerolinky LOT létat pětkrát týdně. Počítalo se ale s navýšením na dvojnásobek. Od září tak linka začne létat rovnou s deseti frekvencemi.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Aerolinkám Cathay loni klesl zisk, v pololetí čekají ztrátu

Letecké společnosti Cathay Pacific Airways loni kvůli politickým nepokojům v Hongkongu klesl zisk o 28 procent na 1,69 mi­liardy hongkongských dolarů (4,9 miliardy korun). Hlavní letecká společnost v Hongkongu uvedla, že v první polovině letošního roku očekává kvůli novému koronaviru výraznou ztrátu. Na březen a duben firma kvůli poklesu poptávky snížila kapacitu o 65 procent místo plánovaných 40 procent.

◼ AUTA

Tesla hledá místo pro továrnu na Cybertruck

Americký výrobce elektromobilů Tesla hledá v centrální části USA místo pro obří továrnu, kde bude vyrábět elektromobilní pick-up Cybertruck. Na svém twitterovém účtu to napsal šéf automobilky Elon Musk. Napsal také, že na východním pobřeží Spojených států bude Tesla vyrábět sportovně-užitkové vozy Model Y. Očekává se, že pick-up Cybertruck s futuristickými křivkami se začne vyrábět na sklonku příštího roku.

◼ TELEKOMUNIKACE

Vodafone bude mít vlastní internetovou televizi

Operátor Vodafone v březnu spustí vlastní televizní službu s názvem Vodafone TV. Půjde o placenou internetovou televizi, globální produkt Vodafonu, který firma v Česku zahrne do svého portfolia. Televizi si bude možné pořídit se set-top-boxem a pak ji využívat i přes aplikaci pro mobilní zařízení, tedy telefon i tablet. Televize bude fungovat jak s fixním internetem od Vodafonu, tak od jiných poskytovatelů.

◼ HDP

Růst britské ekonomiky se nečekaně zastavil

Britská ekonomika v lednu nečekaně zastavila růst, zatímco v prosinci se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,3 procenta. Analytici přitom očekávali, že ekonomika přidá 0,2 procenta. Stagnaci britské hospodářství ale vykázalo i v uplynulých třech měsících do konce ledna, oznámil britský statistický úřad. Je to už třetí měsíc po sobě, kdy tříměsíční údaj nevzrostl, což je nejdéle od finanční krize v roce 2009.

"

Vývoj u projektových zakázek ukazuje směr, kterým se české stavebnictví za rok až dva bude ubírat.

Michal Vacek