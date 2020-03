V hlavním sále hudebního domu Élysée Montmartre se tísní asi tisícovka lidí. Na pódium vstupuje drobná žena a její stoupenci ji bouřlivě vítají. Není to žádná hudební hvězda, jak by se na takovém místě dalo čekat, ale starostka Paříže Anne Hidalgová. Je jí od roku 2014 a chce v čele města zůstat.

"Ano, přátelé moji, za šest let jsme toho hodně stihli. Ale věřte mi, šest let, to je krátká doba," uvede k davu socialistická politička. Burcuje občany, protože tuto a příští neděli se v celé Francii konají volby do místních zastupitelstev.

Léta, která na radnici Hidalgová strávila, byla turbulentní. Paříž zažila obrovské demonstrace i stávky, přežila období strachu z teroristických útoků i výjimečný stav, zvyšující se nápor turistů a vyhoření jedné ze svých nejslavnějších památek, chrámu Notre-Dame.

V posledních letech se potýká s novými problémy v důsledku rozvoje internetu a nástupu moderních technologií − stále více turistů dává přednost ubytování v soukromí přes Airbnb a podobné platformy, které ženou nahoru nájmy a vyhánějí starousedlíky z bytů. Stejně jako Prahu také Paříž zaplavily sdílené elektrokoloběžky a ne vždy je lidé používají ohleduplně. Město se proměnilo a po volbách se ukáže, jestli Hidalgová bude v těchto proměnách pokračovat.

Její příznivci si myslí, že obstála. Ve volbách to ale nebude mít snadné. Průzkumy veřejného mínění zatím ukazují, že ji čeká vyrovnaný souboj. Šanci získat klíč k branám Paříže mají i další dvě ženy. Je tu bývalá ministryně spravedlnosti a kdysi vůbec první muslimka ve francouzské vládě Rachida Datiová z konzervativních Republikánů. Barvy hnutí Republika vpřed!, založeného prezidentem Emmanuelem Macronem, reprezentuje bývalá ministryně zdravotnictví Agnès Buzynová.

Kdo kandiduje v Paříži Největší šance zvítězit ve volbách v Paříži má trojice žen. Ta, která uspěje, se stane starostkou na příštích šest let. Anne Hidalgová (Socialistická strana) Starostka Paříže od roku 2014 obhajuje svůj mandát. Do budoucna slibuje posílit výstavbu sociálních bytů nebo navýšení počtu městských policistů. Pokud zvítězí, chce zvýšit počet pruhů pro cyklisty nebo uspořádat referendum o Airbnb. Slibuje, že sníží počet parkovacích míst o 60 tisíc a nechá zasadit na 170 tisíc stromů. Rachida Datiová (Republikáni) Bývalá ministryně spravedlnosti a vůbec první muslimka ve francouzské vládě slibuje, že se zaměří hlavně na posílení bezpečnosti Pařížanů. Chce ozbrojit městskou policii a ztrojnásobit počet bezpečnostních kamer v ulicích Paříže na čtyři tisíce. Uvádí, že mnozí lidé si stěžují, že město je "špinavé", a proto slibuje nápravu. Agnès Buzynová (Republika vpřed!) Za priority označuje čistší Paříž bez odpadků a prachu a také posílení bezpečnosti. Stejně jako Ratiová i ona chce ozbrojit městskou policii. Pokud zvítězí, tak by se měly rozšířit zelené plochy, slibuje vznik "zelených ostrůvků". Chce, aby na sociální byty dosáhli primárně lidé, kteří "pracují pro Pařížany", tedy například zdravotní sestřičky nebo pečovatelky.

První žena starostkou

Hidalgová se narodila před 61 lety ve slunné Andalusii. Vyrostla v Lyonu, kam její rodina uprchla před režimem španělského diktátora Franciska Franka. Francouzské občanství získala ve 14 letech. Po vysoké škole nadobro zakotvila v Paříži. Pracovala jako inspektorka práce nebo poradkyně vlády. Zásadní zlom jejího života přinesl rok 2001, kdy poprvé zasedla na pařížské radnici a stala se místostarostkou. Už tehdy na sebe upozornila vytrvalostí a tvrdým stylem. Nijak se netají tím, že aby prosadila svou, je ochotná realizovat i kroky, které by jiní raději odložili. "Nemám strach přijímat nepopulární rozhodnutí," prohlásila už tehdy.

V roce 2014 se stala první ženou v křesle starostky francouzského hlavního města. Obsáhla celou škálu problematiky od výstavby sociálních bytů přes ekologii po dopravu, zaměřila se tedy na témata, která Pařížané vnímají vůbec nejcitlivěji.

Pod jejím dohledem se Paříž postavila po bok dalších měst, která hledají způsob, jak se vypořádat se znečištěním a jak zlepšit kvalitu vzduchu.

Ve městě výrazně přibylo pruhů pro cyklisty a rozšiřují se chodníky. Dokresluje to měnící se podoba části nábřeží Seiny v centru města, jež se postupně zavřela pro automobily. Nahradila je pěší zóna a promenády, kde se lidé mohou buď procházet, nebo jezdit na kole či kolečkových bruslích. "Jde o historické rozhodnutí, které zrušilo městskou dálnici, jež nemá v centru moderní metropole co dělat," prohlásila před čtyřmi lety Hidalgová, když se jí podařilo změnu prosadit. Pracovala na tom patnáct let.