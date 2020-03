V Česku jsou zavřené školy a nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Epidemie koronaviru má svou dynamiku a za uvažovaných 14 dní je možné, že se počet nakažených na území ČR zvýší. V takovém případě by vláda i zřizovatelé páchali politickou sebevraždu, pokud by školy otevřeli. Je tedy možné, že české školy čekají regulérní prázdniny o délce spíše těch letních než těch vánočních.