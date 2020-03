Ruský parlament schválil změny v ústavě. Navrhl je ruský prezident Vladimir Putin v lednovém poselství Federálnímu shromáždění. Mimo jiné mu umožní kandidovat i v příštích volbách hlavy státu. Současný mandát mu vyprší v roce 2024.

Podle plánu by je Rusové měli schválit ve "všelidovém hlasování" 22. dubna. Jak vysvětlil senátor Andrej Klišas, datum je ideální: "19. dubna skončí pravoslavným půst a 24. dubna začíná muslimům posvátný měsíc ramadán, takže to krásně stihneme mezi těmito daty." To, že na den hlasování připadá také 150. výročí narození vůdce světového proletariátu Vladimira Lenina, je podle něj pouhá shoda náhod.

Klišas je spolupředsedou parlamentní komise, která pracuje na konečném textu ústavních změn. Práce ale příliš mnoho mít nebude. Jak řekl druhý spolupředseda Pavel Krašinnikov, projekt Kremlu je natolik kvalitní, že případné změny budou jen kosmetické.

Nejčastěji se v souvislosti s novou ústavou hovořilo o změnách konstrukce ruského politického systému. Prezident přijde o část pravomocí, naopak vzroste role parlamentu při schvalování vlády. V ústavě také bude zakotvena úloha Státní rady, poradního orgánu sdružujícího všechny gubernátory. O té se hovořilo jako o záložní mocenské platformě, kam by se Putin mohl stáhnout po odchodu do penze a odkud by mohl kontrolovat svého nástupce. To ovšem ve středu odmítl sám prezident prohlášením, že by to vedlo k dvojvládí a chaosu. Místo toho milostivě souhlasil s návrhem první kosmonautky a současně poslankyně za vládnoucí Jednotné Rusko Valentiny Těreškovové, aby se s přijetím změn v ústavě vynulovala jeho předchozí prezidentská období, a on tak mohl být prezidentem dalších dvanáct let.

Někteří moskevští pozorovatelé nevidí jako automatické, že Putin hodlá sedět v prezidentském křesle až do roku 2036, kdy mu bude 84 let.

Je totiž možné, že si jen podle svého zvyku ponechává co nejvíce možností otevřených.

"Dnes nemá příliš smysl spekulovat, jaký model si Vladimir Putin vybere. Bude to záležet na okolnostech, které budou panovat za čtyři roky. Tak daleko nikdo z nás nemůže dohlédnout. Pokud bude situace špatná, také se může rozhodnout ve funkci zůstat," říká politolog Ivan Kurčenko. Prováděcí zákony k ústavě se budou teprve schvalovat, takže na konečnou podobu politické reformy si budeme muset ještě počkat.