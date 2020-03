Ruský prezident Vladimir Putin podpořil změnu ústavy, která mu dá možnost ucházet se o prezidentské křeslo i po roce 2024. V té době mu vyprší celkem již čtvrtý mandát a podle stávajícího ruského základního zákona by se znovu do Kremlu vrátit nemohl. Včera schválené změny by ale tento počet vynulovaly, a tak by Putin mohl zůstat prezidentem až do roku 2036. Tedy pokud, jak zdůraznil, s tím bude souhlasit Ústavní soud. Většina pozorovatelů v tom problém nevidí.