Německá energetická společnost E.ON vybrala na užší seznam zájemců o své maloobchodní aktivity v Česku firmy českých miliardářů a Pražskou energetiku (PRE). S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Reuters. Hodnota českých aktivit, které jsou sdruženy v energetické firmě innogy, se podle odhadů pohybuje kolem 800 milionů eur (v přepočtu přes 20 miliard korun). Vedle PRE jsou na seznamu také firmy Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského, KKCG Karla Komárka, společnost Sev.en Energy Pavla Tykače a PPF Petra Kellnera. Zmíněné firmy se na dotaz ČTK nechtěly ke svému eventuálnímu zájmu vyjadřovat. "Naše skupina nekomentuje žádnou probíhající akvizici, ať už se jí účastní, nebo ne," uvedla například mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Podobně reagovaly i ostatní společnosti. Chystaný prodej aktivit innogy v Česku považuje E.ON pod vedením Johannese Teyssena (na snímku) za svůj největší ústupek Evropské komisi. Ta podmínila převzetí části majetku firmy innogy v Německu tím, že E.ON mimo jiné prodá plynárenské a elektrárenské aktivity innogy v Česku.