Uzavření škol v rámci boje s koronavirem mimo jiné znamená, že část zaměstnanců zůstane doma s malými dětmi. To se citelně dotkne také nemocnic, domovů důchodců, zařízení pro dlouhodobě nemocné či sociálních služeb. Rozpisy zaměstnanců se tak musí narychlo měnit, aby důležité provozy nebyly ochromené.

Kvůli preventivním opatřením vlády vedla vedení měst a krajů specifická jednání. "Určitě je to velký problém. Dotkne se to všech našich organizací, ale nejvíc těch, kde jsou zastoupené hlavně ženy − tedy sociálních služeb či zdravotních sester," potvrzuje zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU­-ČSL).

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) řeší stejný problém, a proto by uvítal, aby vláda napříště pozvala na jednání v obdobných krizových situacích i zástupce krajů, kteří by ministrům popsali důsledky v praxi. "Má to obrovský dopad na provoz krajských úřadů a jednotlivých institucí," komentuje Netolický nejnovější rozhodnutí kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO).