Češi na všechno reagují humorem. Po oznámení tvrdých opatření proti šíření koronaviru byl k zaslechnutí třeba tenhle rozhovor: "Člověče, já budu muset ten erotický večírek zrušit!" povídá jeden. A druhý na to: "Neblbni, prostě pozveš o jednoho člověka míň!" Ale legrace stranou. Český zákaz akcí s účastí nad sto lidí je po těžce postižené Itálii zatím nejtvrdší v Evropě. Má to smysl, nebo je to jen další ukázka, jak se snažíme být za každou cenu ze všech nejchytřejší?