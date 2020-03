Dvaadvacet procent. S takovým podílem obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie u nás do 10 let počítá česká vláda. Je to málo, nebo moc? Ministerstvu průmyslu a obchodu se nárůst o více než šest procent ve srovnání s dneškem jeví jako dostatečný. Jiného názoru je Evropská unie. Ta České republice doporučila, aby do roku 2030 dosáhla minimálně třiadvaceti procent, tuzemští zástupci čisté energie, ekologické organizace a obce by si přáli ještě víc. Ve srovnání se zeměmi visegrádské čtyřky jsme podle ministra Karla Havlíčka ve vládou stanoveném 22procentním cíli lídrem. Je ale k diskusi, zda bychom se neměli snažit spíš o postup mezi evropské premianty. Loňský celoevropský průměr podílu OZE na celkové spotřebě totiž činil dvaatřicet procent.

Jakým způsobem toho můžeme dosáhnout a kudy naopak cesta nejspíš nepovede? Přispěje k dosažení vyšších cílů masivnější nástup elektromobility, zelený vodík či směrnice REDII, jež má do roku 2030 v dopravě zajistit 14procentní podíl obnovitelné energie? Jak se na vývoji podepíše povinnost stavět budovy s téměř nulovou spotřebou, která od ledna platí fakticky pro všechny stavby? Odpovědi na tyto otázky může pomoci najít aktuální vydání magazínu ENERGIE, který do nového roku vstoupil ve zcela nové grafické podobě, jež mu, věřím, dodá další energii.

