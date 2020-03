Vláda se pokouší najít peníze do státního rozpočtu všude, kde to jen jde. Nyní se snaží přispět i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten se už delší dobu netají tím, že by je chtěl získat osekáním podpor na obnovitelné zdroje.

Havlíček většinou mluví o tom, že by podpora zelené energie mohla klesnout o šest až sedm miliard korun. Stát dnes na obnovitelné zdroje vydává skoro 44 miliard korun ročně. Nejvíce, asi 29 miliard, připadá na sluneční elektrárny. Druhým nejvíce podporovaným zdrojem jsou s necelými sedmi miliardami bioplynové stanice.