Aby francouzská módní návrhářka Gaëlle Constantiniová zabránila zbytečnému plýtvání, svou kolekci ušila z vyřazených závěsů z francouzského Senátu. Jednotlivé kousky z limitované kolekce Senát se pak prodávaly za 160 až 550 € (4100 až 14 100 korun).

Čtyřicetiletá Constantiniová patří do generace francouzských návrhářů, kteří pro tvorbu využívají nestandardní materiály. S využitím starších látek má zkušenosti − často používá obnošené oděvy ze second handů, jež pak kombinuje s novými doplňky. "Ekologie mě vždycky zajímala. Vyrostla jsem na jihu, kde byly pláže pokryté plasty. Přiznávám ale, že až když jsem se přestěhovala do Paříže, tak jsem poznala, co to je znečištění z výroby textilu a co je to nadprodukce," uvedla návrhářka pro list Le Figaro.