Existují nebezpečná zaměstnání, při nichž například člověk strká hlavu do lví tlamy. No a pak se člověk může stát státním úředníkem, řekněme šéfem IT na ministerstvu práce a sociálních věcí, což vypadá jako docela poklidné místo, kde ale záhy zjistí, že i klec s nebezpečnou šelmou je vlastně docela bezpečné a klidné prostředí. Protože být šéfem IT na MPSV znamená buď výpověď pro neschopnost, nebo přímou cestu do basy. Případně mix obojího.

Někteří mají ještě v živé paměti, když na začátku roku 2012, v době zuřící finanční krize a nezaměstnanosti kolem sedmi procent, zkolaboval nový systém na výplatu sociálních dávek. Ministerstvo náhlou situaci řešilo pomocí antistresových týmů, víkendových služeb úředníků a nakonec se muselo zbavit ministra Jaromíra Drábka, který všechno "způsobil". Konečné řešení ale nakonec nabídla policie a soudy, když o pár let později poslaly do vězení tehdejšího náměstka ministra Vladimíra Šišku za zneužití pravomocí a zmanipulování zakázky na výplatu sociálních dávek. A ministerstvo se pokorně vrátilo k původnímu dodavateli systému.

IT ministerstva zůstalo firmě OKsystem, která zde působí od poloviny 90. let a do učebnic se dostala jako klasický případ tzv. vendor lock-in, tedy totální závislosti klienta na dodavatelské firmě. Nezměnily to ani ministryně Michaela Marksová či Jana Maláčová. Působení té první (také se chtěla zbavit OKsystemu, ale nestihla vypsat výběrové řízení) popsala zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu jako porušení rozpočtové kázně za 737 milionů korun, ta druhá teď "uklízí" po razii policie, která obvinila dva úředníky (včetně současného šéfa IT).

Nový systém dávek by mělo ministerstvo spustit příští rok. S novým dodavatelem, samozřejmě. Pravděpodobnost, že se to nestihne a nakonec tady bude po ruce "starý dobrý" OKsystem, je veliká. Stejně jako to, že šéf IT na ministerstvu práce by měl dostávat příplatek za riziko. Hlavně by to neměl být příplatek od firmy, která usiluje o výhru v tendru resortu práce.