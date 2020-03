Přechod od národní měny k euru by Česko mělo zvládnout snadněji než například nové členské země Evropské unie. Pro ně je to jedna z nejdůležitějších ekonomických a politických změn, zatímco zdejší ekonomika se k tomu nechystá. V bližší nebo vzdálenější budoucnosti ji však přijetí společné měny čeká, země se k tomu zavázala vstupem do unie před šestnácti lety. V posledních letech se ale ukazuje, že cesta k euru může mít i jiné zádrhele, než je nezájem veřejnosti a politiků. Právě příklady nově přijímaných zemí ukazují, co by mohlo stát v cestě i Česku. Jde o působnost centrální banky.

Ztráty jako obrana proti euru

Když v září 2013 řešilo sedmičlenné vedení České národní banky dilema, zda spustit či nespustit umělé oslabování koruny čili přistoupit k takzvaným intervencím, objevil se v diskusi mezi bankéři i jeden překvapující argument: Česko by si kvůli intervencím mohlo vytvořit překážku pro přijetí eura.