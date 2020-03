Do sporu o to, jestli je Andrej Babiš ve střetu zájmů, se tento týden vloží Evropský parlament. Očekává se, že ve čtvrtek přijme prohlášení, kterým konflikt zájmů českého pre­miéra ostře odsoudí. Nejsilnější frakce v europarlamentu, Evropská lidová strana (EPP) chce v usnesení přímo konstatovat, že se v Česku vytvořily "oligarchické struktury". Zatím je pravděpodobné, že se jí to podaří.