Zklamání, které sálalo z jeho očí, bylo skličující. Necelý rok poté, co své Kladno slavně vrátil do hokejové extraligy, musel hrající majitel klubu Jaromír Jágr skousnout sešup zpět do prvoligového pralesa. Bylo vidět, jak ho páteční porážka v Litvínově vzala. Stejně jako nás, kladenské fanoušky. Ale nebudeme se na nic vymlouvat: za sestup si můžeme sami.