◼ ČÍNA

V Číně se zřítil hotel sloužící jako karanténa

Zhruba 30 lidí zůstává uvězněno v troskách po zřícení hotelu využívaného k izolaci osob kvůli novému koronaviru ve městě Čchüan­-čou, které leží v jihovýchodní čínské provincii Fu­-ťien. Dalších asi 40 lidí bylo zachráněno. Budova byla pětipatrová. Příčina zřícení zatím dál zůstává nejasná. Hotel, v němž je 80 pokojů, byl využíván jako místo, kde byli v karanténě lidé, kteří přišli do kontaktu s pacienty infikovanými novým koronavirem.

◼ ČESKO

Vláda projedná podporu podnikům za 600 milionů

Stát poskytne podnikatelům, kteří utrpěli ztráty v souvislosti s koronavirem, finanční podporu v celkovém objemu 600 milionů korun. Bude­-li třeba, částka se navýší až na miliardu. Na speciálním programu ­COVID úvěr přes víkend pracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Návrh programu, který dnes posoudí vláda, mimo jiné počítá s ročním odkladem splátek a splatností dva roky.

◼ SVĚT

Kvůli koronaviru hrozí pokles HDP

Šíření nového typu koronaviru, který způsobuje nemoc Covid-19, podle odhadů ekonomů z celého světa citelně zasáhne ekonomiku Číny. Problémy se vyskytly prakticky ve všech odvětvích hospodářství a koronavirus byl také jedním z důvodů několika bankrotů. Světová banka (SB) předpokládá, že pokračující šíření nového typu koronaviru by mohlo snížit hodnotu celkového světového HDP o pět procent.

◼ EGYPT

Na výletní lodi na Nilu je v karanténě přes 150 turistů

Více než 150 turistů a členů posádky je na výletní lodi na Nilu v přístavu v jiho­egyptském Luxoru v karanténě kvůli šíření nového koronaviru. Podle egyptských úřadů se 45 lidí na palubě koronavirem nakazilo. Pozitivní testy mělo 12 členů posádky, kteří se zřejmě nakazili od turistky, která loď už opustila. Mezi turisty v karanténě jsou podle agentury DPA občané USA, Francie či Indie.

Nevěděl jsem, že lidé na chřipku umírají.

Donald Trump

Americký prezident, který reagoval na informaci Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, podle níž sezonní chřipce každoročně od roku 2010 v USA podlehlo 12 tisíc až 61 tisíc lidí.

◼ NĚMECKO, RAKOUSKO

Počet nakažených v Rakousku dosáhl 99

Počet nakažených novým koronavirem v Rakousku dosáhl 99. Mezi nově infikovanými jsou podle serveru Oe24.at i norský občan a nejméně dva Britové. Počet případů infekce roste také v Německu, kde stoupl už na více než 900. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn vzhledem k dynamicky se vyvíjející situaci doporučil zrušit akce s více než tisíci účastníky. Nejvíc případů hlásí nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (392).

◼ ÍRÁN

Írán má spolu s Itálií mimo Čínu největší počet obětí

Nemoci Covid-19 vyvolané novým typem koronaviru podlehlo v Íránu už 194 lidí. Nakažených je 6566. Letecká společnost IranAir zastavila do odvolání všechny lety do Evropy. Írán má spolu s Itálií nejvyšší počet úmrtí na koronavirus mimo Čínu. Za posledních 24 hodin přibylo v zemi dalších 49 mrtvých, bilance obětí se tak blíží dvěma stovkám. Registrováno bylo také 743 nových pacientů s prokázanou nákazou.

◼ ČÍNA

Čína hlásí 44 nově nakažených a 27 úmrtí

Čína včera ohlásila v pevninské části − tedy bez autonomního Hongkongu a Macaa − 44 nově potvrzených případů nákazy novým koronavirem během soboty, oproti 99 případům o den dříve. Nemoc Covid-19, způsobená koronavirem, si během soboty vyžádala 27 obětí, oproti 28 během pátku. Celkový počet obětí tím v pevninské části Číny stoupl na 3097.

◼ JIŽNÍ KOREA

Jižní Korea ohlásila 272 nových případů nákazy

Jižní Korea ohlásila 272 nových případů nákazy koronavirem od sobotního večera. Celkový počet infikovaných tím stoupl na 7313. Přírůstek nových případů je nižší než o den dříve a nejnižší za nejméně jeden týden. Úřady ale varovaly, že tyto počty mohou kolísat. Obavy z nákazy novým koronavirem vedly Thajsko a po něm Malajsii k odmítnutí vydat povolení vplout do některého ze svých přístavů výletní lodi Costa Fortuna s 2000 lidmi na palubě.

◼ ČESKO

Sněmovna odloží či zruší maturitu z matematiky

Povinná maturita z matematiky bude buď odložena o dva roky do roku 2023, anebo zrušena, jak to chce ministr školství Robert Plaga (ANO). Jednu z těchto změn má přinést novela školského zákona, kterou poslanci poslali do závěrečného kola schvalování. Spor chtějí rozhodnout do konce března. Plaga řekl, že nemůže vyloučit ani to, že oba návrhy "spadnou pod stůl" a matematika bude povinná od příštího roku.

◼ ČESKO

Průměrná mzda vzrostla na 36 144 korun

V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostla podle Českého statistického úřadu průměrná mzda v Česku meziročně o 6,7 procenta na 36 144 korun. Reálně, tedy po zohlednění růstu spotřebitelských cen, se měsíční výdělek zvýšil o 3,6 procenta. Za celý rok 2019 stoupla mzda meziročně o 7,1 procenta na 34 125 korun. Reálně to představovalo nárůst o 4,2 procenta. Nejnižší průměrné mzdy vykazovalo ubytování, stravování a pohostinství.

◼ PARAGUAY

Fotbalová hvězda měla falešný pas

Bývalý nejlepší fotbalista světa Ronaldinho nebude v Paraguayi trestně stíhán kvůli cestování s falešným pasem. Svědectvím přispěl k vyšetření případu a hrozí mu maximálně pokuta. Brazilec se v Asunciónu společně s bratrem prokazoval doklady, které patřily někomu jinému. Údajně je dostali darem.

◼ ČESKO

Ženy v Česku vydělávají na hodinu o 20,1 procent méně

Ženy v Česku vydělávají průměrně podle Eurostatu stále výrazně méně než muži. Jejich průměrný hrubý hodinový výdělek je o 20,1 procenta nižší. Česko je tak v EU zemí se třetím nejvyšším rozdílem. Evropská studie ukázala, že v Česku se dá takzvaná výdělková propast mezi muži a ženami vysvětlit jen z necelé pětiny rozdílnou zaměstnaností, odpracovanou dobou a dalšími faktory. Víc než čtyři pětiny tak představuje nevysvětlitelný rozdíl.

"

O Ivanovu se vždy říkalo, že je městem nevěst − a dneska jsem tu taky dostal příslušnou nabídku.

Vladimir Putin

Ruský prezident Vladimir Putin při výjezdu do města Ivanovo, ležícího asi 250 kilometrů severovýchodně od Moskvy, dostal od místní obyvatelky nabídku k sňatku.

◼ ČESKO

Faltýnek mladší pozastavuje členství v ANO

Jiří Faltýnek, syn místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, požádá o pozastavení členství v hnutí do konce roku. Zdůvodnil to tím, že se "chce zkoncentrovat po masivní mediální masáži." Média například psala o tom, že ho policisté podezřívají z korupce v kauze stamilionových manipulací zakázek. Zprávu přineslo Aktuálně.cz. Jiří Faltýnek, který je zastupitelem Brna, byl v minulosti mimo jiné ve vedení městské firmy Teplárny Brno.

◼ ČESKO

Pokuta 820 tisíc korun pro MF podle NSS platí

Nejvyšší správní soud (NSS) vrátil do hry pokutu 820 000 korun, kterou ministerstvu financí v roce 2017 uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Soud vyhověl kasační stížnosti ÚOHS a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, který tuto pokutu rušil, a vrátil krajskému soudu případ k novému projednání. MF nevypsalo otevřený tendr na provoz informačního systému Státní pokladny pro roky 2013/2014, což mělo.

◼ ČESKO

Hrabošů v únoru ubylo, je jich jako loni na jaře

Populace hrabošů se v únoru v ČR zmenšila. V lednu bylo v průměru 1133 aktivních nor na hektar, v únoru se jejich počet snížil o 56 procent na 655. Situace je tak nyní podobná jako loni na jaře, kdy byl průměr 625 aktivních východů z nor na hektar, sdělila mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková. I tak ale počty hrabošů v průměru dosahují 13násobku tzv. prahu škodlivosti. Populace se nejvíce zvětšuje na Vysočině.

◼ ČESKO

Obsah mamutích žaludků vypovídá o době ledové

Za časů mamutů a srstnatých nosorožců vypadala krajina severní Sibiře podobně jako dnes. Nasvědčuje tomu výzkum žaludků zmrzlých býložravců. Botanici z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity tak vyvracejí představu, že obří savci žili v době ledové v bezlesé stepi táhnoucí se od střední Evropy až na Aljašku. Výsledky výzkumu publikoval tým pod vedením botaničky Ireny Axmanové v časopisu Ecography.

◼ USA

Trump opět porušil zásady Facebooku, ten zakročil

Volební štáb amerického prezidenta Donalda Trumpa opět porušil reklamní zásady sociální sítě Facebook, když vypustil zavádějící reklamy odkazující na nadcházející sčítání lidu ve Spojených státech. Platforma ve čtvrtek oznámila, že sdělení zablokovala ve snaze zabránit "nejasnostem". Podle všeho ale opět zakročila až poté, co se problému začaly věnovat média a osobnosti včetně předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.

◼ NĚMECKO

Popularita konzervativní unie CDU/CSU nadále klesá

Popularita konzervativního tandemu Křesťanskodemokratické unie (CDU) německé kancléřky Angely Merkelové a sesterské bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) dosáhla historického dna. Podle průzkumu televize ZDF by pro něj hlasovalo 26 procent voličů. Na druhém místě za CDU/CSU jsou Zelení a na třetím pak sociální demokraté SPD, kteří s unií tvoří vládní koalici. Oproti únorovému průzkumu ztratila konzervativní unie CDU/CSU jeden procentní bod.

◼ SRBSKO

Srbsko nasadí k ochraně hranic před migrací armádu

Srbsko je v případě nutnosti připravené chránit své hranice před masovou ilegální migrací i s pomocí armády, jestliže o tom rozhodne prezident Aleksandar Vučić. Dal to najevo ministr obrany Aleksandar Vulin. Turecko v únoru vyvolalo znepokojení v řadě evropských zemí poté, co oznámilo, že pro migranty otevírá své hranice s Evropskou unií. Hlídky na hranicích s Tureckem kvůli tomu posílily Řecko a Bulharsko, Sofie do ochrany zapojila i vojáky.

◼ Z TWITTERU

Místo kohoutkové vody lambrusco. Obyvatelé části severoitalské Modeny měli šumivý nápoj zdarma přímo doma několik hodin. Dočasnou změnu vodovodu ve vínovod způsobila chyba v závodě Settecani. Víno z jednoho ze skladovacích tanků se tak omylem dostalo do vodovodního potrubí.

@CT24zive

Zpravodajský kanál České televize ČT 24

"

CNN ukázala mapu, podle níž to vypadá, jako by Itálie byla původním ohniskem koronavirové nákazy. To je zkreslená vize reality.

Luigi Di Maio