Poslanecká sněmovna bude ve středu hlasovat o nových členech Rady Českého rozhlasu a Rady České televize. Tedy pokud dění kolem koronaviru dovolí. Dohody, kdo by měl projít a kdo ne, mají konkrétnější obrysy. Vypadá to, že v případě televizní rady mají silnou pozici kandidáti s ekonomickým zázemím, takže by na hospodaření tak velké instituce měli dohlížet lidé s adekvátním vzděláním.