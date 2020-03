Bezpečnostní informační služba si letos připomíná třicet let od vzniku civilní kontrarozvědky. A zatímco prezident Miloš Zeman české lovce špionů opakovaně kritizuje, spolupráce s vládou v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) je podle ředitele BIS Michala Koudelky velmi dobrá. Šéf kontrarozvědky to řekl v ojedinělém rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"Tato vláda reaguje na naše zprávy velmi dobře. Naslouchá nám. Vědomí, že se s našimi zprávami nakládá správně a oprávnění adresáti nám věří, je pro sebevědomí naší služby velmi důležité. Tato vláda se snaží bezpečnosti České republiky věnovat maximálně," uvedl Koudelka s tím, že v minulosti čeští politici službě tolik nenaslouchali.

Komentovat konkrétní případy nechtěl. Podle zdrojů Aktuálně.cz ale BIS hrála důležitou roli třeba při rozbití sítě lobbisty Tomáše Horáčka, který je dnes stíhaný za manipulace zakázek ve zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na základě utajených informací od BIS odvolal ředitelku pražské Nemocnice na Bulovce Andreu Vrbovskou, která je společně s Horáčkem stíhaná. Informace od BIS vedly i k odvolání radního Energetického regulačního úřadu Vladimíra Outraty, který podle nich upřednostňoval konkrétní společnosti.

Babiš opakovaně odolal tlaku Hradu, aby Koudelku odvolal. Šéfovi kontrarozvědky pomáhá i to, že BIS se dle prosincového průzkumu CVVM těší nejvyšší důvěře veřejnosti za 25 let. "Je to velmi důležité. Byl jsem opravdu překvapený a udělalo mi to velkou radost. To je něco nebývalého, 47 procent důvěry veřejnosti ve zpravodajskou službu je asi celosvětová výjimka. Když si důstojníci naší služby uvědomují, že jim veřejnost věří, daleko lépe mohou pracovat," uvedl Koudelka.

Vztahy s prezidentem Zemanem, který BIS v minulosti nazval "čučkaři", komentovat nechce. "Tohle nemohu komentovat. Já jsem velice rád, že máme jasnou podporu vlády, premiéra a orgánů sněmovny i Senátu. To je důležité," míní Koudelka.

Média opakovaně rozebírají kauzy prezidentova okolí − kancléře Vratislava Mynáře i Zemanova poradce Martina Nejedlého, který má silné vazby na Rusko. Právě před ním BIS opakovaně varuje jako před nepřátelskou velmocí. "BIS plní úkoly, které jí dává zákon. Informace, které zjistíme a týkají se bezpečnosti Česka, dáváme našim zákonným adresátům. Je mi úplně jedno, o koho se jedná. A nenechám se ovlivnit nikým a ničím v tom, že informace předám tomu, komu patří," říká k tomu Koudelka.

Zároveň varuje, že kontrarozvědka je jedním z cílů ruské dezinformační kampaně, která se ji snaží oslabit. Jako příklad uvádí výroční zprávu za rok 2017. Napsala, že moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin. Dezinformační weby službu začaly kritizovat, že se snaží ovlivňovat výuku ve školách. "Kampaň, která proti nám směřovala, byla velmi tvrdá a spustily ji proruské dezinformační weby," tvrdí.