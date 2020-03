Japonská automobilka v pátek otevřela novou výrobní linku ve své továrně v britském Sunderlandu. Stála 52 milionů liber, v přepočtu 1,5 miliardy korun, a je určena pro výrobu nové verze SUV Qashqai. S tou se má začít od závěru loňského roku. Jde o součást investičního plánu v hodnotě 400 milionů liber, který britská vláda podpořila pobídkami za 11 miliard liber. Zdroje listu Financial Times uvedly, že většina z celkové částky (v přepočtu 11,7 miliardy korun) už byla v Sunderlandu utracena. Produkce továrny míří ze 70 procent do Evropské unie. A samotný Nissan už varoval před hrozbou zavedení cel, pokud se Británii nepodaří dojednat s EU dohodu o volném obchodu. Pokud by byla zavedena cla, je podle Financial Times Nissan připraven zastavit export do Evropy a navýšit prodeje na britském trhu, aby v Sunderlandu, kde pracuje 6000 lidí, zachoval výrobu. Ta přitom v posledních letech klesá. V roce 2016 tu vyrobili 510 tisíc aut, loni jen 347 tisíc.