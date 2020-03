Do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, například do kanceláří, hotelů a továrních hal, teče už druhý rok rekordní objem peněz od globálních i místních investorů. Ukazují to studie mezinárodních poradenských firem z oboru. Důvodem jsou podle odborníků hlavně nízké úrokové sazby, díky kterým mají kupující přístup k levným penězům. Boom také souvisí s růstem ekonomik v regionu − ten je rychlejší než na Západě, Středoevropané bohatnou, více utrácejí a firmám se daří.