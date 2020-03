Válka na Ukrajině, uprchlická krize v roce 2015 a zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem donutily už před pár lety Evropany, aby vážněji přemýšleli o obraně svého území, o tom, jak ji koordinují a kolik na ni dávají peněz. Důležitou roli hraje několik evropských institucí a do čela jedné z nich, Evropské obranné agentury, usedne za pár týdnů český diplomat Jiří Šedivý. Stane se jedním z nejvýše postavených Čechů v Evropské unii, která nyní pod tlakem vývoje událostí ve světě řeší, jak posílit obranyschopnost. Agentura především koordinuje výzkumné projekty a vztahy mezi členy Evropské unie, která nutně potřebuje posílit své vojenské kapacity. Neznamená to ale, že směřuje k vytvoření evropské armády. Spíš potřebuje ušetřit peníze, aby se někde nevytvářelo něco, co už třeba v jiném členském státě dělá někdo jiný.