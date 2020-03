Český zvuk a design na jedničku

Veletrh Audio Show Praha 2020 přinesl nové reprosoustavy Xavian Terza, které připomínají mohutné vintage "regálové" reprosoustavy používané i ve zvukových studiích. Novinka českého výrobce navazuje designem i zvukem na řadu Quarta, ale stojí o sto tisíc korun méně, 169 020 Kč. Podobným směrem šla další domácí značka AQ, která představila nové sloupové reprosoustavy AQ Passion Fever. Jde o "odlehčenou" verzi špičkového modelu Passion, která stojí 130 tisíc korun namísto půl milionu. Rozdíl v kvalitě zvuku je přitom výrazně menší než rozdíl v ceně.

Internetový VHS archiv

Na Archive.org jsou k vidění archivy starých webových stránek, záznamy z gramofonových desek i přepsané filmy z VHS kazet. Foto: archiv výrobce

Služba Archive.org je největší muzeum na světě. Místo fyzických artefaktů ale na internetu vystavuje uložené verze starých webových stránek, záznamy z gramofonových desek i obsah VHS kazet. Největší zájem mezi dvaceti tisíci zatím dostupných titulů budí seriál MASH, film Šaráda s Audrey Hepburnovou a videoprojekt Broken vycházející ze stejnojmenného alba skupiny Nine Inch Nails.

Počty s piráty

Pirátská hříčka MathLand pro mobilní telefony a konzoli Switch procvičí hlavně matematiku a jemnou motoriku. Foto: archiv výrobce

Heslo škola hrou může mít různé projevy, některé zábavnější než jiné, ale spojení výuky a videoher je osvědčená metoda, jak děti přilákat k procvičování češtiny, matematiky nebo cizích slovíček. Hříčka MathLand pro mobilní telefony a konzoli Switch procvičí hlavně matematiku a jemnou motoriku. Hledání pirátského pokladu od dětí vyžaduje vyřešit příklady, jejichž obtížnost se nastavuje podle věku − od tří do dvanácti let. Úspěšné počítání otvírá malému hráči nové úrovně, které připomínají klasické dětské hry a nejsou nijak těžké či frustrující. Za něco kolem sta korun to vůbec není špatné.