Slovensko: Ficův pád trval šest let, únikový plán nevyšel

Čtrnáct let vyhrával parlamentní volby a skoro nikoho to nepřekvapovalo. O uplynulém víkendu ale dosud nejsilnější vládní strana Směr − sociální demokracie Roberta Fica nezvítězila. Porazilo ji hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO). Jeho lídr Igor Matovič se během kampaně postavil do role bojovníka proti tříčlenné koalici v čele se Směrem. Dva roky po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové tak Slováci s touto vládou, která byla kritizována kvůli elitářskému a korupčnímu chování, zúčtovali.