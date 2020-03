Markéta Gregorová se kvůli své kočce rozhodla žít v Bruselu. Jako europoslankyně musí hodně cestovat, a tak si spočítala, že v Bruselu je, vzhledem ke své práci, nejčastěji. Její kočka se jmenuje Kočka. "Ve třetí třídě jsem měla plyšového poníka. Když se mě učitel jednou zeptal, jak se jmenuje, moje odpověď zněla: No, Poník. Tak si říkám, že kdyby za mnou přišel dnes a dozvěděl se, že mám kočku jménem Kočka, tak by si musel myslet, že jsem úplný idiot. Ale já to tak mám odjakživa. Pojmenovávám věci tak, jak jsou," říká sedmadvacetiletá Gregorová.