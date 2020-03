To se jednou provalit muselo. Eurounijní politici konečně na vlastní kůži okusili, co Češi zažívají už léta: šplouchanec vyteklých nervů Andreje Babiše. Neboli už i před Bruselem český premiér odhodil masku uhlazeného prozápadního demokrata. Europoslankyni Moniku Hohlmeierovou, předsedkyni Výboru pro rozpočtovou politiku Evropského parlamentu a členku mise zkoumající v Česku situaci kolem údajného střetu zájmů českého šéfa vlády, označil Babiš za "pomatenou". A její české kolegy, europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) a Mikuláše Peksu (Piráti), nazval rovnou jako "vlastizrádce". A to jen proto, že představitelé výboru si dovolili v Česku kontrolovat, jak jsou využívány peníze evropských daňových poplatníků, a chtěli se − neúspěšně − s Babišem sejít.