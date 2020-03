Podle posledních čísel z roku 2018 firma Y Soft na tržbách poprvé překonala hranici jedné miliardy korun. Zatímco tento IT projekt Václava Muchny dosud rostl, v budoucnu tomu tak být nemusí. Trh s kancelářským tiskem, na němž Y Soft závisí, na celém světě soustavně klesá. Brněnský podnikatel se ale i v takové situaci pouští do ofenzivy a význam Y Softu chce ještě posílit. V první řadě k tomu má přispět změna myšlení. "Musíme vyjít z komfortní zóny a začít dělat věci jinak, abychom se od základu proměnili," říká. Vidí před sebou zisk, ale nezapomíná na základní ideu, s jakou do IT vstupoval − vytváření lepšího světa. Chce dokázat, že z českého prostředí může z nuly vyrůst globální firma, kde budou působit zahraniční topmanažeři. Konkurence Česka ve světě podle něj musí stát na českých firmách.