Už od příštího ledna by zaměstnanci měli na výplatních páskách najít pár stovek navíc, i když jim zaměstnavatel nepřidá ani korunu. Peníze navíc by jim mělo přinést zrušení superhrubé mzdy. Dlouhodobě jej prosazuje hnutí ANO, nyní se k němu přidal i jejich koaliční partner ČSSD. HN to potvrdil první místopředseda sociálních demokratů Roman Onderka.